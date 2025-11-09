Pravda Správy Domáce Žiadny „trucpodnik“ voči Matovičovi. Dubéci: 17. novembra sa PS stretne na proteste so SaS, Demokratmi a KDH

Žiadny „trucpodnik“ voči Matovičovi. Dubéci: 17. novembra sa PS stretne na proteste so SaS, Demokratmi a KDH

Podpredseda parlamentu z hnutia Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci avizoval, že 17. novembra sa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu stretnú na proteste v Bratislave spolu so stranami Sloboda a Solidarita, Demokrati a Kresťanskodemokratickým hnutím.

09.11.2025 15:54
debata (9)

Po ich zhromaždení bude nasledovať zhromaždenie občianskej spoločnosti. Odmietol tiež tvrdenia predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča, že by progresívci organizovali „trucprotesty". Matovičovci nedávno apelovali na predstaviteľov PS, aby sa pripojili k spoločným opozičným protestom 17. novembra. Tvrdili, že oslovili všetky demokratické opozičné strany, pričom KDH, Demokrati a SaS podľa Matoviča ponuku prijali. Tvrdil tiež, že sa dozvedeli, že progresívci si začali rezervovať iné blízke plochy pre vlastné protesty v mestách, kde si oni zarezervovali priestor pre svoje akcie. Dubéci v relácii televízie Markíza Na telo povedal, že nevie o tom, že by niekde mali protesty prebiehať simultálne, čiže osobitne protest matovičovcov a osobitne protest zvyšku opozície.

Odstúpiť". Bratislava zažila ďalší protest proti šéfovi SIS
Video

Dubéci v relácii poprel, že by mal mať post v tieňovej vláde, ktorú plánuje PS predstaviť v najbližších dňoch. Podľa jeho slov ho baví parlament. Konkrétne mená nechcel spomínať, progresívci ale majú podľa neho pripravený kompletný zoznam mien.

Fico Čítajte viac Na Slovensko sa chystá šéf NATO i Merz. Fico avizuje aj čínskeho lídra. Otázka k 140 miliardám eur pre Ukrajinu premiéra popudila
Facebook X.com 9 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #protest #opozícia #zhromaždenie #17. novembra
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"