Žiadny „trucpodnik“ voči Matovičovi. Dubéci: 17. novembra sa PS stretne na proteste so SaS, Demokratmi a KDH

Po ich zhromaždení bude nasledovať zhromaždenie občianskej spoločnosti. Odmietol tiež tvrdenia predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča, že by progresívci organizovali „trucprotesty". Matovičovci nedávno apelovali na predstaviteľov PS, aby sa pripojili k spoločným opozičným protestom 17. novembra. Tvrdili, že oslovili všetky demokratické opozičné strany, pričom KDH, Demokrati a SaS podľa Matoviča ponuku prijali. Tvrdil tiež, že sa dozvedeli, že progresívci si začali rezervovať iné blízke plochy pre vlastné protesty v mestách, kde si oni zarezervovali priestor pre svoje akcie. Dubéci v relácii televízie Markíza Na telo povedal, že nevie o tom, že by niekde mali protesty prebiehať simultálne, čiže osobitne protest matovičovcov a osobitne protest zvyšku opozície.
Dubéci v relácii poprel, že by mal mať post v tieňovej vláde, ktorú plánuje PS predstaviť v najbližších dňoch. Podľa jeho slov ho baví parlament. Konkrétne mená nechcel spomínať, progresívci ale majú podľa neho pripravený kompletný zoznam mien.