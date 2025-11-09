Hlas poprel, že by riaditeľka popradskej školy, kde mal prednášať Fico, bola jej členkou

Ako strana uviedla vo vyhlásení, v mediálnom priestore sa objavili nesprávne informácie, že riaditeľka školy Mária Vojtaššáková je ich členkou. To ale nie je to pravda, strana má síce členku s rovnakým menom, ide ale o dve rozdielne osoby. „Strana HLAS rovnako odmieta, aby sa voči pani riaditeľke školy alebo voči ktorejkoľvek inej osobe, ktorá si len plní svoje povinnosti, uskutočňoval akýkoľvek hon. Odmietame, aby slušnosť nahrádzala neslušnosť a aby bol akýmkoľvek spôsobom trestaný či znevažovaný ten, kto sa o zachovávanie slušnosti stará. Vyzývame preto médiá a verejne známe osobnosti, aby si položili otázku, či by reagovali rovnako, keby bol podobný odkaz napísaný voči predstaviteľom súčasnej opozície alebo pani prezidentke," uviedol politický subjekt. Apeloval na návrat k dialógu, namiesto schvaľovania neslušnosti, a zabránenie tomu, aby sa podobné situácie v budúcnosti opakovali.
Predseda vlády Robert Fico mal mať pred pár prednášku o geopolitike na popradskej škole, tú ale napokon zrušili. Informoval o tom portál Aktuality.sk s tým, že sa ráno pred vstupom do dotknutej školy objavili vulgárne nápisy „Fico je zradca“ a „Ako chutí Putinov k…“. Na mieste zasahovala aj polícia. Časť chodníka, ktorý obsahoval najvulgárnejšie heslo, neskôr vyčistili. Nápis „Fico je zradca“ škola prekryla kobercom. Na chodníku sa podľa portálu nachádzali aj dva portréty tváre pripomínajúce predsedu vlády. Predseda vlády avizoval svoju prítomnosť v Poprade vo štvrtok 6. novembra. V tieto dni mal vycestovať na plánovanú pracovnú cestu do Brazílie, Kolumbie a Panamy, napokon sa rozhodol ostať na Slovensku a navštíviť Poprad. Fico sa na tlačovej besede v nemocnici v Poprade vyjadril, že dôvodom zrušenia prednášky nebol incident, ktorý sa udial pred školou. „My sme volali pani riaditeľke, že potrebujem iný dátum tohto stretnutia, lebo som riešil problém infrigementu,“ uviedol predseda vlády, ktorý sa v ten deň dozvedel, že Európska komisia zvažuje začatie konania voči Slovensku pre nedávnu zmenu ústavy. Dodal, že častokrát sa mu mení program z dôvodu iného program, s riaditeľkou školy sa však chcel dohodnúť na novom termíne prednášky na budúci týždeň. „Pôjdem tam o pár dní, nič sa nestalo," skonštatoval premiér. Ako podotkol, ide o štátne gymnázium a nevidí vo svojej prednáške na škole žiadny problém. Fico na novinárske otázky ohľadom hanlivých nápisoch na chodníku pred školou povedal, že nevie, o čom je reč. Autor nápisov bol vypočutý políciou.Čítajte viac Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade. Pred vstupom ho čakali vulgárne odkazy. Premiér reagoval