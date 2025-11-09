Pravda Správy Domáce Medzi Pezinkom a Bratislavou sa čelne zrazili dva vlaky, hlásia zranených. Svedok: Bola to strašná rana

Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí. Informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok čelne zrazil s vlakom Ex 620.

09.11.2025 20:04 , aktualizované: 20:26
vlaky Foto:
Zrážka vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom v nedeľu 9. novembra 2025.
Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku.

Na sociálnej sieti o nehode informovalo ako prvé Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.

Aj podľa informácií dostupných z online mapy Železníc SR ide o diaľkový rýchlik Ex 620 Tatran, ktorý smeroval z Košíc do Bratislavy a regionálny expres REx 1814 smerujúci z Bratislavy do Nitry.

Zrážku spomínaných vlakov potvrdil aj pomerne spoľahlivý profil Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR na Facebooku.

Aktuality priniesli aj prvé svedectvá cestujúcich. „Sme niekde pri Pezinku. Bola to strašná rana. Volali už, že kto je lekár, nech ide do prednej časti vlaku,“ povedal jeden z cestujúcich. „Netuším, aký je rozsah, „pecka“ riadna bola, ako zabrzdil náhle,“ pridal opis situácie.

„Najhoršie je to v prvom vozni. Budú nás evakuovať. Už po vlaku chodia hasiči a pýtajú sa, či sme v poriadku,“ povedali pre zdroj cestujúci.

