Kolaps na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, autá uviazli na tri hodiny v 17 km kolóne

„Na vjazde do Bratislavy zo Senca sa na 17. kilometri zrazili tri autá, následky nehody stále odstraňujú, v smere do Bratislavy je blokovaný ľavý a stredný pruh, v smere do Senca je blokovaný ľavý pruh, uviedol dopravný servis Zelená vlna RTVS. Servis uvádza, že kolóna má 17 kilometrova zdržanie je takmer tri hodiny. "Na obchádzke po šesťdesiatjedntke si počkáte asi hodinu,“ uviedla Zelená vlna. Hodinu si vodiči postoja v kolóne na trase z Chorvátskeho Grobu do Bratislavy cez Čiernu vodu a Vajnory.
Zelená vlna krátko po ôsmej hlásila sprejazdnenie trasy, ale zdržanie sa stále rátalo na hodiny.
K situácii sa vyjadrila aj polícia. „Dopravní policajti boli dnes krátko po 06.00h vyslaní na diaľnicu D1, kde v úseku 17,2 km v smere do Bratislavy došlo k zrážke celkovo troch osobných motorových vozidiel. Na mieste bolo zistené, že sa v tomto prípade vzhľadom na okolnosti jedná o škodovú udalosť. Vodičov cestujúcich po diaľnici D1 v smere do Bratislavy upozorňujeme, že v tomto úseku aktuálne evidujeme rozsiahle kolóny a komplikácie v cestnej premávke, a to od miesta zrážky uvedených vozidiel až po približne 30 km diaľnice D1 (Blatné). Vznik kolón v tejto súvislosti evidujeme pre tento úsek aj v smere do Trnavy.. je potrebné, aby vodiči zvýšili svoju opatrnosť, trpezlivosť a riadili sa prípadnými pokynmi svetelných signalizácii alebo hliadok PZ".