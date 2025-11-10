Pravda Správy Domáce „Známej v Trnave sa niekto pokúsil uniesť dieťa.“ Polícia rieši poplašné video

Polícia sa zaoberá videom zverejneným na sociálnej sieti zo soboty, v ktorom sa hovorí o pokuse o únos dieťaťa v Trnave. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v nedeľu večer informovalo na sociálnej sieti.

10.11.2025 09:15
Muža vo videu, ktorý hovorí, že jeho „známej v Trnave“ sa niekto pokúsil uniesť dieťa, polícia stotožnila. „Požiadame ho, aby k zverejneným informáciám podal vysvetlenie vrátane identifikácie svojej známej, o ktorej v príspevku hovorí,“ priblížila polícia.

Ozrejmila tiež, že takýto skutok nebol na polícii v Trnave nahlásený osobne ani telefonicky. „Je viac ako pravdepodobné, že ak by k takémuto incidentu skutočne došlo, matka dieťaťa by vec okamžite oznámila polícii a nie prostredníctvom ďalšej osoby na sociálnej sieti,“ doplnila.

