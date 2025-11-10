Matovičovci tvrdia, že poznajú vinníka nehody vlakov. Šimečka: Vláda nevie garantovať bezpečnosť ľudí

„Zrážka vlakov pri Pezinku je hroznou tragédiou. A stáva sa to opakovane, stále znovu. Nemôžeme už akceptovať, čo sa snaží podsúvať Robert Fico – že máme mlčať a čakať na vyšetrovanie. Táto vláda nevie garantovať bezpečnosť ľudí na Slovensku. Padajú tu mosty, zrážajú sa vlaky, rastie kriminalita. Po 14 rokoch vlády Smeru máme extrémny dlh na infraštruktúre aj na ľudských zdrojoch. Je to len a iba Ficova zodpovednosť,“ uviedol Šimečka na sociálnej sieti.
„V normálnej krajine by minimálne minister dopravy okamžite podal demisiu, bez ohľadu na príčiny nehody. V tých najvyspelejších štátoch by sa triasla stolička priamo pod premiérom. Ficova vláda sa tvári, akoby sa nechumelilo,“ dodal Šimečka. Zároveň poďakoval záchranným zložkám a zraneným poprial skoré uzdravenie.
Po nedeľnej nehode vlakov pri Pezinku skončilo v nemocniciach 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pred mimoriadnym rokovaním vlády uviedol, že všetci pacienti sú mimo ohrozenia života.
Nehodu pravdepodobne zapríčinil prechod jedného z vlakov na červenú. Na mieste nehody to v nedeľu večer uviedol šéf Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik.