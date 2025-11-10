K nehode vlakov mimoriadne zasadá vláda, minister Šaško informoval o stave zranených

Podľa doterajších informácií je nehoda bez obetí na životoch, no s desiatkami zranených, pričom 79 pacientov bolo prevezených do nemocníc. „V najväčšej univerzitnej nemocnici ostáva hospitalizovaných 13 pacientov,“ uviedol minister. Doplnil, že ide najmä o úrazové poranenia končatín, hlavy, hrudníka a tržné rany. Dvaja pacienti majú ťažšie zranenia. „Ide všetko o mladých ľudí, vo veku 18 až 20 rokov,“ dodal. V bratislavskej nemocnici bol podľa jeho slov ihneď aktivovaný traumaplán. Avizoval, že dnes zrejme navštívi nemocnice, kde sú zranení hospitalizovaní.
Šaško priblížil, že udalosť bola nahlásená cez linku 112 v nedeľu 9. novembra o 19:31. „To, čo je úplne najpodstatnejšie, že pri tejto nehode dvoch vlakov, dvoch rýchlikov, nedošlo k žiadnej tragickej udalosti, tzn. všetci pacienti sú mimo ohrozenia života, zároveň potvrdzujem, že nikto z pacientov nie je ani v kritickom stave,“ uviedol Šaško.
Potvrdil, že celkovo bolo do nemocníc prevezených 79 pacientov. „Ide prevažne o úrazové poranenia končatiny, hrudníka, hlavy, tržné rany. Máme dvoch pacientov, tých tzv. červených, s relatívne ťažšími zraneniami. Ide všetko o mladých ľudí, medzi 18 až 20 rokov,“ doplnil.
Podotkol, že v UNB bol po nehode otvorený aj traumatologický plán. „Chcem sa z tohto miesta veľmi pekne poďakovať vedeniu, ako aj všetkým záchranným zložkám za okamžitú a profesionálnu pomoc, ktorá bola poskytnutá. Konkrétne išlo o 15 posádok, z toho 13 záchranárskych a dve lekárske,“ konkretizoval minister.
Podľa neho sa po nehode ukázala kvalitná spolupráca všetkých záchranných zložiek. „Zasahovali aj Slovenský Červený kríž, dva evakuačné autobusy, ale aj, samozrejme, policajný a hasičský zbor, dobrovoľní hasiči, dobrovoľní záchranári. A chcem sa z tohto miesta poďakovať aj výbornej spolupráci na úrovni bratislavskej župy,“ spresnil.
Na železničnej trati medzi Pezinkom a Svätým Jurom sa v nedeľu večer zrazili dva vlaky. Oba smerovali na bratislavskú hlavnú stanicu. Prvotné informácie hovorili o čelnej zrážke, čo sa napokon nepotvrdilo. Pre nehodu dnes bude mimoriadne rokovanie vlády.Čítajte viac Pri Pezinku sa zrazili vlaky s 800 cestujúcimi: 79 hospitalizovaných. Svedkovia opísali zrážku, Fico zvolal mimoriadnu vládu