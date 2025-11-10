Pravda Správy Domáce K nehode vlakov mimoriadne zasadá vláda, minister Šaško informoval o stave zranených

Nik zo zranených z nedeľňajšej nehody vlakov nie je v ohrození života a nikto z nich nie je ani v kritickom stave. Pred rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas).

10.11.2025 09:46
Minister zdravotníctva Kamil Šaško počas brífingu pred mimoriadnym rokovaním Vlády o prvých výsledkoch vyšetrovania zrážky vlakov pri Pezinku, v Bratislave v pondelok 10. novembra 2025.
Podľa doterajších informácií je nehoda bez obetí na životoch, no s desiatkami zranených, pričom 79 pacientov bolo prevezených do nemocníc. „V najväčšej univerzitnej nemocnici ostáva hospitalizovaných 13 pacientov,“ uviedol minister. Doplnil, že ide najmä o úrazové poranenia končatín, hlavy, hrudníka a tržné rany. Dvaja pacienti majú ťažšie zranenia. „Ide všetko o mladých ľudí, vo veku 18 až 20 rokov,“ dodal. V bratislavskej nemocnici bol podľa jeho slov ihneď aktivovaný traumaplán. Avizoval, že dnes zrejme navštívi nemocnice, kde sú zranení hospitalizovaní.

Šaško priblížil, že udalosť bola nahlásená cez linku 112 v nedeľu 9. novembra o 19:31. „To, čo je úplne najpodstatnejšie, že pri tejto nehode dvoch vlakov, dvoch rýchlikov, nedošlo k žiadnej tragickej udalosti, tzn. všetci pacienti sú mimo ohrozenia života, zároveň potvrdzujem, že nikto z pacientov nie je ani v kritickom stave,“ uviedol Šaško.

Potvrdil, že celkovo bolo do nemocníc prevezených 79 pacientov. „Ide prevažne o úrazové poranenia končatiny, hrudníka, hlavy, tržné rany. Máme dvoch pacientov, tých tzv. červených, s relatívne ťažšími zraneniami. Ide všetko o mladých ľudí, medzi 18 až 20 rokov,“ doplnil.

Podotkol, že v UNB bol po nehode otvorený aj traumatologický plán. „Chcem sa z tohto miesta veľmi pekne poďakovať vedeniu, ako aj všetkým záchranným zložkám za okamžitú a profesionálnu pomoc, ktorá bola poskytnutá. Konkrétne išlo o 15 posádok, z toho 13 záchranárskych a dve lekárske,“ konkretizoval minister.

Podľa neho sa po nehode ukázala kvalitná spolupráca všetkých záchranných zložiek. „Zasahovali aj Slovenský Červený kríž, dva evakuačné autobusy, ale aj, samozrejme, policajný a hasičský zbor, dobrovoľní hasiči, dobrovoľní záchranári. A chcem sa z tohto miesta poďakovať aj výbornej spolupráci na úrovni bratislavskej župy,“ spresnil.

Na železničnej trati medzi Pezinkom a Svätým Jurom sa v nedeľu večer zrazili dva vlaky. Oba smerovali na bratislavskú hlavnú stanicu. Prvotné informácie hovorili o čelnej zrážke, čo sa napokon nepotvrdilo. Pre nehodu dnes bude mimoriadne rokovanie vlády.

