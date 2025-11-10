Dnes zatvorené. Greenpeace blokuje vstup do Tarabovho rezortu. Ekofanatici, reagoval minister

„Príroda potrebuje aspoň jeden deň pokoj. To, čo predvádza minister životného prostredia Tomáš Taraba so svojou “družinou”, prekračuje všetky medze. Zanechávajú po sebe spúšť, kamkoľvek sa pozrieme – či je reč o národných parkoch, škodlivých zákonoch, blokovaní rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, masakroch medveďov a vlkov alebo celkovo nulovej odbornosti, z ktorej urobili štandard,“ uviedol.
Minister Taraba sa podľa organizácie dlhodobo vysmieva všetkým, ktorým skutočne záleží na ochrane životného prostredia, správa sa ako keby bol ministrom hospodárstva a zo Slovenska je v zahraničí symbol krajiny, ktorá absolútne zlyháva v ochrane prírody. „Slovenská príroda potrebuje aspoň jeden deň od jeho škodlivých rozhodnutí oddych,“ uviedli z Greenpeace.
Minister Taraba uviedol, že aktivisti blokádou porušujú zákony. „Ekofanatici si myslia, že pre nich zákony neplatia,“ uviedol Taraba pričom zverejnil video spred budovy rezortu. Na ňom vidno, ako aktivisti zabránili cez hlavný vchod vstúpiť zamestnancovi rezortu do budovy. Taraba uviedol, že išlo generálneho riaditeľa sekcie vôd. Šéf rezortu doplnil, že v danej veci ministerstvo, ale aj jednotliví zamestnanci, budú podávať trestné oznámenia a na miesto už privolali políciu.