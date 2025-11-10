Pravda Správy Domáce Fico avizoval zmenu tresného zákona kvôli krádežiam. Schváliť by ho mohli na najbližšej schôdzi

Ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti pripravia legislatívu v reakcii na medializované drobné krádeže tak, aby ju poslanci Národnej rady mohli schváliť na najbližšej schôdzi. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda vlády Robert Fico (Smer).

10.11.2025 12:55
Predseda vlády Robert Fico (Smer) prichádza na zasadnutie vlády v stredu 2. apríla 2025.
Fico cez víkend vyhlásil, že ak sa v praxi ukáže, že niektoré paragrafy v Trestnom zákone nefungujú a prináša to negatívny jav, treba to zrušiť. Zákon sa dá podľa neho zmeniť aj v zrýchlenom režime.

Vyhlásil, že sa čuduje niektorým štátnym predstaviteľom, prečo sa „tak držia“ novelizácie trestných kódexov, ktorá podľa opozície aj samospráv nárast kriminality spôsobila. Pripomenul však, že aj keď sa sprísni zákon, nevedie to páchateľov prestať s trestnou činnosťou.

