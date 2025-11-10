Pravda Správy Domáce Šéf ZSSK po zrážke vlakov: Moderný bezpečnostný systém znížil následky nehody, no novší vlak ho nemal

Moderný európsky vlakový zabezpečovací systém počas nedeľnej (9. 11.) zrážky dvoch vlakov pri Pezinku zohral kľúčovú úlohu. Spomalením jednej súpravy prispel k zmierneniu následkov nešťastia, avšak druhý vlak ho nemal.

10.11.2025 13:18
Záchranári pomáhajú zraneným po zrážke vlakov
Po mimoriadnom zasadnutí vlády to v pondelok potvrdil Peter Helexa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). „Rýchlik 620 z Košíc ťahala lokomotíva radu 350 vybavená systémom, ktorý bol funkčný. Ku kolízii došlo so súpravou regionálneho expresu 1814, ktorú predstavovala ucelená jednotka diesel, motorová rada 861. Tieto jednotky napriek tomu, že sú relatívne novšieho dáta, nemajú systém, tým pádom nebol na palube a nebol ani funkčný,“ uviedol Helexa.

Zrážka sa stala po výjazde REX 1814 zo stanice Pezinok s expresom Ex 620. Pravdepodobnou príčinou bola prechod jedného z vlakov na červenú. Rozdiel rýchlostí vlakov pri náraze bol 70 až 80 km/h, pričom generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik vylúčil systémové zlyhanie trate.

Chýba moderné zabezpečenie

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) v reakcii na nehodu už skôr uviedla, že k zrážke by s veľkou pravdepodobnosťou nemuselo dôjsť, keby mali systémom európskeho vlakového zabezpečenia vybavené obe súpravy. Táto nehoda sa pritom stala len necelý mesiac po podobnom incidente z polovice októbra, kedy sa pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava zrazili dva rýchliky.

Bednárik potvrdil, že podobná situácia, kedy sa podarilo nehode predísť, nastala aj v piatok (7. 11.) na rovnakej trati. Vlaky na trati pri Pezinku smerom do Bratislavy budú meškať približne polhodinu, oprava by mala trvať tri až štyri dni a stáť od 600 000 eur až do jedného milióna eur.

Vlaková zrážka si našťastie nevyžiadala obete na životoch, no zranenia utrpelo 79 cestujúcich. Z toho tri osoby s najťažšími zraneniami hrudníka a brucha a 60 pacientov s ľahkými zraneniami. Obaja rušňovodiči sú podľa Helexu skúsení pracovníci.

Fico žiada odvolanie celého vedenia železníc. Demisiu Ráža neprijal
Fico odmietol demisiu Ráža

Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru) v reakcii na nehodu ponúkol svoju funkciu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer). Premiér túto ponuku odmietol, no zároveň požiadal šéfa rezortu dopravy, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

ZSSK má momentálne 89 hnacích koľajových vozidiel vybavených moderným zabezpečovacím systémom a ďalších 55 vlakov je v procese obstarávania. Helexa uviedol, že ZSSK výrazne zintenzívnila tempo inštalácie moderného zabezpečovacieho systému a pracuje na projektoch s využitím eurofondov, ktoré prinesú výrazné zvýšenie počtu takto vybavených vlakov.

AROS v reakcii vyzvala kompetentné orgány, aby urýchlene vypracovali harmonogram na zavedenie výhradnej prevádzky európskeho vlakového zabezpečovacieho systému na hlavných tratiach, po vzore Českej republiky, a aby sa štát aktívne podieľal na spolufinancovaní montáže mobilných jednotiek do vlakov.

Minister Šutaj Eštok o zrážke vlakov
