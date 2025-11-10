Odstránenie nehody potrvá niekoľko dní. Experti: Dve zrážky vlakov sú varovný prst, tragédii sme unikli o sekundy

Biznár uviedol, že pri nehode vlakov v Pezinku mohlo dôjsť k mimoriadne tragickej udalosti, ak by k zrážke došlo v čase, keď jeden z vlakov prechádzal výhybkou. Šťastie, že sa vlaky nezrazili zboku a nehoda si nevyžiadala žiadne úmrtie, teda zrejme spôsobil rozdiel niekoľko desiatok sekúnd.
Nehodu a tiež nedávnu zrážku rýchlikov pri Rožňave Biznár považuje za dôsledok nekoncepčného riešenia železnice za posledných 30 rokov.
K nehode pri Pezinku došlo podľa Biznára pre chýbajúce zabezpečovacie zariadenie ETCS vo vlaku, ktorý podľa prvotných zistení prešiel na červenú. Viceprezident APZD pripomenul, že kým v Česku na tratiach vybavených systémom ETCS musia byť zariadením vybavené všetky rušne, u nás po modernizovanej trati jazdia aj vlaky, ktoré zariadením vybavené nie sú.
„Vlaky, ktoré chodia viac ako 120 kilometrov za hodinu, to musia mať. Na tej trati sa však pohybuje mnoho rušňov, ktoré ETCS nemajú," uviedol Biznár.
Zrážka vlakov pri Pezinku a aj nedávna nehoda na železnici pri Rožňave sú podľa viceprezidenta APZD dôsledkom nekoncepčného riešenia železničnej dopravy za posledné desaťročia. „Naši politici od vzniku Slovenskej republiky hlavne deklarujú, že podporujú slovenskú železnicu, ale nič pre ňu nerobia. Neexistuje dlhodobý reálny plán s financovaním, ako ju spraviť bezpečnejšou. Stále je veľa vecí postavených na ľudskom faktore, na podmienky 21. storočia až neuveriteľne veľa,“ povedal Biznár.
Slovensko podľa APZD potrebuje zákon o národnej dopravnej infraštruktúre, ktorý by jasne definoval ciele a spôsob modernizácie železničnej dopravy a z čoho budú investície financované. Podľa Biznára sú ostatné nehody jasným signálom potreby koncepčnej zmeny a nemožno čakať na to, kým dôjde k tragédii. „Aj v Česku začali investovať po sérii smrteľných nehôd na železnici, keď sa pre podobné príčiny pozrážali vlaky. Urobili si plán a dnes sú na konci toho plánu a majú najmodernejšie zabezpečovacie zariadenia v Európe,“ doplnil viceprezident APZD.
Zdvihnutý varovný prst
Dve nehody v železničnej doprave v krátkom čase sú zdvihnutým varovným prstom, aby sme si uvedomili, že bezpečnosť je prvoradá a nedá sa na nej šetriť, uviedol riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej s tým, že Slovensko musí výraznejšie investovať do moderných zabezpečovacích systémov na železnici.
Riaditeľ IDH skonštatoval, že k zrážke vlakov pri Pezinku došlo na trati, ktorá je zabezpečená moderným zabezpečovacím systémom ETCS. Vo vlaku, ktorý podľa prvotných informácií išiel na červenú, však toto zariadenie zrejme inštalované nebolo.
Ak by systémom disponovali obe súpravy, k zrážke by nedošlo. Zodpovedným dôsledkom po vyšetrení nehody by podľa Mateja malo byť prijatie opatrenia, na základe ktorého by mohli na zmodernizovaných tratiach so systémom ETCS jazdiť iba rušne vybavené týmto zariadením, rovnako ako je to napríklad v Českej republike.
Nedostatok zmodernizovaných tratí a chýbajúce systémy ETCS v rušňoch sú podľa riaditeľa IDH zodpovednosťou politikov. Železničné nehody pri Pezinku a Rožňave považuje za zdvihnutý prst a jasný signál, že Slovensko si musí uvedomiť dôležitosť investícií do modernizácie železníc. Financie je pritom možné nájsť aj priamo v železničnej doprave.
„Jedným z možných zdrojov je eliminácia vlakov zadarmo. Ak by sme zrušili vlaky zadarmo študentom a nechali im zadarmo len cestu do školy a zo školy a dôchodcovia by mohli cestovať zadarmo len v takzvaných sedlách, nie v špičkách, ročne by sme mali na stole približne 30 miliónov eur. Tie by mali smerovať do zvýšenej bezpečnosti na tratiach vrátane investícií do ETCS systémov na všetky lokomotívy,“ skonštatoval Matej.
Obnova prevádzky oboch koľají potrvá pár dní
Obnovenie prevádzky oboch koľají po nehode vlakov pri Pezinku sa očakáva v priebehu niekoľkých dní. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Upozornila, že po koľaji, ktorej prevádzku obnovili už v nedeľu (9. 11.) večer, vlaky prechádzajú zníženou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu. Môže preto dochádzať k meškaniu vlakov, dodala ZSSK.
„Prevádzka po jednej koľaji bola obnovená o 22.22 h. Vlaky prechádzajú týmto úsekom zníženou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu, preto môže dochádzať k meškaniam približne 30 minút. Z tohto dôvodu ZSSK dočasne odriekla regionálne spoje v úseku Trnava – Bratislava. Nahrádzajú ich expresné vlaky 7×x, ktoré od Trnavy po Bratislavu zastavujú aj v zastávkach osobných vlakov,“ ozrejmil hovorca spoločnosti Ján Baček s tým, že ZSSK sa ospravedlňuje za zníženie komfortu pri cestovaní a za komplikácie pri plánovaní jázd.
ZSSK zároveň informovala, že eviduje v oboch vlakoch 1020 predaných lístkov (840 na Ex 620 a 180 na REX 1814). „Presný počet cestujúcich budeme vedieť po synchronizácii údajov z prístrojov vlakvedúcich z oboch vlakov. Tieto zariadenia sú aktuálne zaistené a samotná synchronizácia dát trvá približne 24 hodín. Presná príčina nehody je v štádiu šetrenia,“ dodala spoločnosť. Vyšetrovanie vedie polícia, samostatne aj ZSSK v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy.
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
V polovici októbra došlo k nehode na železnici aj v okrese Rožňava. Pri obci Jablonov nad Turňou sa na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate, zrazili dva rýchliky. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) v pondelok ponúkol svoju funkciu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer). Ten túto ponuku odmietol. Premiér zároveň požiadal šéfa rezortu dopravy, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko.