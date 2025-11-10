Pravda Správy Domáce Na pracovisku Úradu vlády potvrdili výskyt žltačky. Hygienici prijali opatrenia

Na jednom z pracovísk Úradu vlády, v budove na Námestí 1. mája v Bratislave, potvrdili výskyt hepatitídy typu A. Informáciu potvrdil tlačový odbor Úradu vlády.

10.11.2025 15:52
Sídlo Úradu vlády SR v Bratislave.
„Úrad okamžite prijal všetky potrebné opatrenia a riadi sa pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave,“ uviedol. Deklaroval tiež, že zamestnanci boli informovaní o nevyhnutnosti dodržiavať postupy na zníženie rizika šírenia nákazy, ako aj o preventívnych opatreniach súvisiacich s týmto ochorením.

Úrad verejného zdravotníctva uviedol, že príslušný RÚVZ prijal v tejto súvislosti aktuálne všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia. Nariadil okrem iného dezinfekciu sociálnych zariadení chlórovými preparátmi, doplnenie sociálnych zariadení o dezinfekčné prostriedky i zabezpečenie dezinfekcie stolového riadu a príborov v zariadení spoločného stravovania.

Hygienici zaznamenali v posledných týždňoch v niektorých okresoch Slovenska zvýšený výskyt a šírenie hepatitídy typu A (VHA). RÚVZ Bratislava na svojom webe informuje, že v Bratislavskom kraji zaznamenal od začiatku roka 2025 k pondelku 156 prípadov VHA.

