Portugalský mladík dostal za vraždu v bare v Liptovskom Mikuláši 11 rokov. Čin spáchal ako neplnoletý

Keďže v čase spáchania trestného činu nebol plnoletý, sudca pri ukladaní trestu použil ustanovenia Trestného zákona o znížení trestov pre mladistvých. Rozsudok nie je právoplatný, obe strany sa odvolali priamo na mieste.
Súdny proces s mladým cudzincom trval takmer sedem mesiacov a zo všetkých hlavných pojednávaní bola verejnosť vylúčená. Ako vyplynulo z predneseného rozsudku, tragédii predchádzal slovný konflikt, po ktorom Álvaro o sedem rokov staršieho Michala spolu deväťkrát bodol vystreľovacím nožom do hrudníka a ďalších častí tela. Michal necelé dve hodiny po napadnutí zomrel na následky zranení v liptovskomikulášskej nemocnici.
Trestný zákon v osobitných ustanoveniach o sankciách pre mladistvých hovorí o znížení trestných sadzieb odňatia slobody na polovicu. Horná hranica zníženej trestnej sadzby pritom nesmie prevyšovať sedem rokov. V prípade obzvlášť závažného zločinu však súd môže uložiť aj vyšší trest až do výšky 15 rokov.
Súd rozhodol o tom, že Álvaro, ktorý vo februári tohto roku dovŕšil 18 rokov, si odpyká trest odňatia slobody v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých. Udelil mu aj trest vyhostenia v trvaní tri roky.
Obhajkyňa Denisa Mrázovská v reakcii pre novinárov uviedla, že trest nepovažuje za adekvátny. „Z nášho pohľadu adekvátny trest je trest na dolnej hranici trestnej sadzby, a to vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré sa však, žiaľ, v médiách prezentujú veľmi jednostranne. Určite to nebolo tak, že môj klient bol nejaký hrdlorez, ktorý bez príčiny napadol v bare človeka,“ poznamenala Mrázovská s tým, že využijú odvolanie ako opravný prostriedok.