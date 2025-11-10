Pravda Správy Domáce Štátnu školskú inšpekciu bude naďalej riadiť Štofková Dianovská. Môj cieľ sa nemení, uviedla

Minister školstva Tomáš Drucker vymenoval na ďalšie funkčné obdobie do funkcie hlavnej školskej inšpektorky Alžbetu Štofkovú Dianovskú. Pokračovať bude v rozbehnutých aktivitách zameraných na zvyšovanie kvality a spravodlivosti vo vzdelávaní, digitalizáciu procesov inšpekcie a posilňovanie partnerského prístupu voči školám.

10.11.2025 17:50
Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková... Foto:
Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.
Alžbeta Štofková Dianovská stojí na čele Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) od novembra 2020. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov. Vymenúva a odvoláva ho minister školstva na základe výsledku výberu.

„Pani Štofková Dianovská preukázala vysokú odbornosť, profesionalitu a schopnosť viesť inštitúciu s náročnou úlohou – nielen kontrolovať, ale aj pomáhať školám zlepšovať kvalitu vzdelávania. Je pre mňa dôležité, aby inšpekcia zostala nezávislá, odborná a otvorená novým výzvam,“ uviedol minister Tomáš Drucker. Počas svojho prvého funkčného obdobia podľa ministerstva školstva presadila zmeny v organizácii práce inšpektorov, zaviedla nové metodické prístupy k hodnoteniu škôl a posilnila komunikáciu s riaditeľmi a učiteľmi. Pod jej vedením sa ŠŠI sústredila aj na témy ako inkluzívne vzdelávanie, wellbeing žiakov a učiteľov či prevencia rizikového správania.

„Môj cieľ sa nemení. Urobím maximum, aby školy vnímali inšpekciu ako partnera – nie iba ako štátny orgán, ktorý prichádza identifikovať problémové či nesprávne konanie škôl. Inšpekcia má byť inštitúciou, ktorá dokáže poradiť, nasmerovať a pomôcť školám práve na základe inšpekčných zistení doslova „poradenstvom na mieru“. Mojim cieľom je pomáhať školám rásť a deťom získavať čo najlepšie vzdelanie," uviedla A. Štofková Dianovská po vymenovaní do ďalšieho funkčného obdobia. Štátnu školskú inšpekciu zároveň čaká jeden z kľúčových projektov manažmentu kvality našich škôl a leadershipu – EduRadar.

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno – technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. Inšpekcia pôsobí nezávisle od ministerstva a jej hlavnou úlohou je zabezpečovať kvalitu a spravodlivosť vzdelávacieho systému.

