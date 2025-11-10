Desivé momenty po zrážke vlakov: Kufre padali na hlavy a dvere sa vylomili. Cestujúci nemali tušenie, čo sa stalo

Cestujúci Matej, ktorý sa nachádzal v poslednom vozni osobného vlaku, vyviazol s ľahšími poraneniami. O priebehu nehody a chaose prehovorila aj Zuzana, sestra jedného z pasažierov rýchlika.
Kufre padali na hlavy
Študent Matej cestuje vlakom z Prievidze do Bratislavy každý týždeň do školy. Pri včerajšej zrážke sedel v osobnom vlaku z Nitry do Bratislavy, do ktorého narazil rýchlik v smere z Košíc do Bratislavy. Pri náraze utrpel viacero pomliaždenín, zranil si hlavu a mal rozbitý nos.
Keďže študent týmto vlakom cestuje pravidelne, trasu pozná takmer naspamäť. Uviedol, že vlak na začiatku svojej trasy zvyčajne meškáva približne 15 minút, no v Trnave má mať desaťminútovú prestávku, a tak dokáže svoje meškanie skrátiť na päť minút.
Matej sedel v čase nehody v poslednom vozni. „Keď prišiel náraz, v našom vozni sa poprehadzovali veci, ľudia začali padať, kufre sa rúcali z úložného priestoru nad hlavami a vypadlo svetlo. Okná sa, našťastie, neporozbíjali,“ opísal pre Pravdu mladík.
„Ďalej vo vozni sú elektrické dvere, ktoré napoly vylomilo a nedali sa otvoriť. Ľudia tak zostali spolovice zakliesnení,“ pokračoval. Z jeho strany vagóna bol našťastie východ, no cesta von nebola jednoduchá. Pasažieri z nasledujúcej časti vozňa to však mali ešte ťažšie. Ich dvere sa nachádzali ďalej, medzi dvoma vozňami, a cesta von bola pre nich komplikovanejšia, hovorí Matej.
„Zastavili sme na vyvýšenom mieste, takže sme sa nevedeli dostať von, pretože to tam bolo strmé a šmýkalo sa. Museli sme počkať na záchranné zložky,“ priblížil študent, ako to vyzeralo na mieste krátko po nehode.
Potvrdil, že záchranné zložky sa dostavili veľmi rýchlo. Už do piatich až siedmich minút pomáhali cestujúcim dostať sa z vlaku. Pasažieri sa navzájom upokojovali a pomáhali zraneným spolucestujúcim, takže panika sa nešírila. „Nebolo to také strašné,“ dodal Matej.
Študent tiež opisuje, že vlak bol výrazne preplnený. Na železničnej trati v úseku Hlohovec – Alekšince je momentálne výluka. Prebieha tu komplexná rekonštrukcia koľají. Cestujúci zo smeru Prievidza – Bratislava v Lužiankach preto musia presadnúť na náhradnú autobusovú dopravu a následne v Hlohovci naspäť na vlak.
„Od Hlohovca do Trnavy sme boli hlava na hlave, ľudia postavení v uličkách. Našťastie v Trnave časť ľudí vystúpila, takže sme si mohli čiastočne posadať," povedal Matej. Podľa jeho slov bola situácia dôsledkom toho, že súprava mala len jednu jednotku, hoci obyčajne sa používajú dve. Kapacita vlaku tak nestačila na všetkých cestujúcich z autobusov. „Neviem si predstaviť, ako by to dopadlo, keby ľudia v Trnave nevystúpili a stále všetci stojíme," dodal na záver.
Zraneným pomáhali ľudia z okolia
Ďalšie detaily z miesta nehody pre Pravdu opísala sestra cestujúceho z rýchlika z Košíc, Zuzana. V nedeľu večer čakala na svojho brata v Bratislave, keď jej približne o 19:30 od neho náhle prišla správa, že bude meškať. Zuzanin brat v správe predpokladal, že príčinou ich meškania je zrejme zrážka so zverou alebo osobou.
Mladík sedel v siedmom vagóne a podľa slov jeho sestry ho tlaková vlna spolu s ostatnými cestujúcimi iba nadvihla, preto si spočiatku myslel, že vlak prešiel cez nejakú prekážku. „Následne zostali vo vagóne asi desať minút, pričom cestujúci nemali tušenie, čo sa stalo, a museli čakať na ďalšie pokyny,“ uviedla príbuzná pasažiera. Sprievodca po chvíli roztraseným hlasom cestujúcim oznámil, aby zostali na svojich miestach, pretože došlo k nehode. Na miesto nehody Zuzana dorazila pár minút po ôsmej hodine večer.
Neďaleko miesta zrážky už stáli hasiči a policajti, ktorí usmerňovali dopravu. „Oslovila som ich s otázkou, či sa môžeme dostať k vlaku, pretože tam máme rodinu. Jeden z hasičov na to reagoval odpoveďou, že nevie, aká je presná organizácia zásahu, no môžu sa o to pokúsiť,“ opísala Zuzana. Keď dorazili k vlaku, na miesto práve prichádzala sanitka. Policajti a hasiči v tom momente už pomáhali evakuovať pasažierov. „V okolí boli obyvatelia, ktorí ochotne dávali zraneným ľuďom vodu a pustili ich na svoj pozemok, napríklad sadnúť si na lavičku,“ opisuje ďalej situáciu.
Podľa sestry pasažiera na mieste panoval chaos. „Okolo mňa boli ľudia s rozbitými bradami, hlavami, držali si obväz na rozťatých perách," vykresľuje situáciu tesne po nehode. „Hlavne starší ľudia sa pýtali, kde sú a čo sa stalo," dodala.
Kým dorazili záchranné služby a brat spolu s ostatnými cestujúcimi sedel v rýchliku, zaznelo hlásenie sprievodcov, aby každý, kto môže a má medicínsku skúsenosť, prišiel pomôcť ošetriť spolupasažierov do prvého vagóna. „Sedeli tam študenti medicíny aj profesor medicíny, ktorí sa hneď ochotne zobrali a išli pomáhať,“ ocenila odhodlanie budúcich medikov v napätej situácii Zuzana.
Vyzdvihla prácu záchranárov, hasičov aj policajtov, ktorí pri nehode zasahovali. Každá zo zložiek zisťovala, kto potrebuje pomoc. Cestujúcich, ktorí už ošetrenie dostali, nechali odísť domov. Ostatných, ktorí nemali zaistenú dopravu, bezpečne odviedli k hlavnej ceste, kde na nich čakali hasičské autobusy.
Napriek chaosu a sirénam panovala pomerne pokojná spolupráca bez konfliktov. „Pre mňa to bol obrovský stres. Žiadna agresia tam však nebola, všetci počúvali pokyny záchranných zložiek,“ uzavrela Zuzana.