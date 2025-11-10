Zrážka vlakov pri Pezinku ukázala slabinu systému. Všetky rušne musia mať ETCS, inak sa havárie budú opakovať, tvrdí expert

Trať pri Pezinku, na ktorej v nedeľu (9. 11.) k zrážke vlakov došlo, patrí k najmodernejším na Slovensku. Vybavená ja európskym zabezpečovacím systémom ETCS, ktorý dokáže vlak v prípade potreby automaticky zastaviť. „Podľa dostupných informácií bol do nehody zapojený regionálny vlak vedený motorovou jednotkou radu 861, ktorá nemala zabudovanú palubnú jednotku ETCS. V takom prípade je sledovanie návestí a vedenie vlaku plne v zodpovednosti rušňovodiča,“ uviedol Gašparík.
Priblížil, že aj po modernizácii tratí jazdia na tratiach s ETCS v rámci prechodného obdobia i vlaky bez príslušného palubného systému. Jedným z dôvodov je nákladnosť zavádzania systému, ktorého cena pre jeden rušeň presahuje pol milióna eur. Podľa Gašparíka je však nevyhnutné zrýchliť vybavenie rušňov moderným systémom a na zmodernizovaných tratiach zaviesť prevádzku iba takých vlakov, ktoré sú zariadením vybavené.
„Podiel vlakov vybavených aktívnym ETCS na úseku Bratislava – Trnava sa podľa grafikonu pohybuje okolo 60 až 75 percent, reálne však býva nižší z dôvodu mimoriadností a náhradného nasadzovania rušňov,“ doplnil Gašparík.
Spoločným prvkom nehôd pri Pezinku a Rožňave je podľa prodekana pravdepodobne zlyhanie ľudského faktora, čo však podľa jeho slov neznamená, že personál pracuje nezodpovedne. Pripomína, že železničná doprava má veľmi vysoké bezpečnostné štandardy a rušňovodiči prechádzajú komplexným výcvikom. Výkon práce rušňovodiča však kladie vysoké nároky na koncentráciu, a to najmä na tratiach, kde nie je činný vlakový zabezpečovač.
„Od roku 2025 bol znížený minimálny vek rušňovodiča na 19 rokov, preto je podľa mňa potrebné znovu prehodnotiť systém vzdelávania a odborných skúšok, posilniť úlohu manažéra infraštruktúry v tomto procese a posilniť praktický výcvik,“ skonštatoval Gašparík.Čítajte viac Odstránenie nehody potrvá niekoľko dní. Experti: Dve zrážky vlakov sú varovný prst, tragédii sme unikli o sekundy
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
V polovici októbra došlo k nehode na železnici aj v okrese Rožňava. Pri obci Jablonov nad Turňou sa na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate, zrazili dva rýchliky. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) v pondelok ponúkol svoju funkciu predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer). Ten túto ponuku odmietol. Premiér zároveň požiadal šéfa rezortu dopravy, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko.