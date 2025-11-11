Žiak z Popradu vyvolal po celom Slovensku kriedovú vlnu odkazov Ficovi. Riaditeľka školy prehovorila

Tá sa prejavila v podobe kriedových odkazov Ficovi a jeho vláde, ktoré sú inšpirované študentom Michalom. Odkazy sa od uplynulého víkendu začali objavovať vo viacerých mestách po celom Slovensku.
Na sociálnych sieťach vznikla aj skupina Kriedová novembrová vlna – solidarita s Murom, ako prezývajú študenta Michala.
Skupina týmto pozýva na týždeň kriedových odkazov, ktorý potrvá do 17. novembra. Výzva chce vyjadriť nielen solidaritu so študentom, ale tiež pripomenúť slobodu slova a ducha novembra '89. „V čase, keď študentov predvolávajú za nápisy kriedou, je dôležité ukázať, že pýtať sa je normálne a potrebné,“ uvádza skupina.
Riaditeľka školy prehovorila
„Incident, ktorý sa odohral pred hlavným vchodom našej školy vyvolal vlnu reakcií, otázok, emócií – a žiaľ, aj nepravdivých interpretácií. Cítim potrebu sa k tomu vyjadriť aj ako riaditeľka školy, ale aj ako človek, ktorý celý svoj profesijný život zasvätil výchove a vzdelávaniu mladých ľudí,“ povedala v úvode svojho príhovoru riaditeľka školy Mária Vojtaššáková.
Škola sa podľa nej ocitla v centre spoločenskej polarizácie, ktorá presahuje rámec vzdelávania. Riaditeľka vyjadrila ľútosť, že sa politické názory dostali do priestoru, ktorý mal byť bezpečným miestom pre rast, dialóg a vzájomný rešpekt. Zdôraznila, že sa dištancuje od akýchkoľvek politických manipulácií.
„Nikdy som nekandidovala za žiadnu politickú stranu, nikdy som nevystupovala v mene žiadnej ideológie. Moja jediná lojalita patrí deťom, kolegom a hodnotám, ktoré škola má stelesňovať,“ zdôraznila Vojtaššáková. Vysvetlila, že z podnetu vlády SR sa mala uskutočniť beseda s premiérom.
Škola podľa jej slov pristúpila k tejto situácii zodpovedne. „Prebehol prieskum medzi rodičmi, na základe ktorého 18 percent z nich odhlásilo svoje deti z účasti. Ich rozhodnutie sme plne akceptovali a zabezpečili sme pre týchto žiakov náhradné vyučovanie,“ vysvetlila riaditeľka.
„Privolanie polície zamestnancom školy v čase, keď som žiadala neznámeho, aby v svojej činnosti nepokračoval, nebolo aktom pomsty, ale reakciou na jeho konanie, ktoré v danom momente vyvolávalo obavy. To, že išlo o nášho žiaka, sme zistili až neskôr,“ priblížila riaditeľka, ktorá si stojí za tým, že v tej chvíli konala nie ako sudca, ale ako zodpovedná osoba.
„Zdôrazňujem, že na uvedeného žiaka som trestné oznámenie nepodala,“ dodala Vojtaššáková s tým, že rozumie tomu, že mladí ľudia hľadajú spôsoby, akými vyjadriť svoje názory. Súčasne vyzdvihla žiakov, ktorí zvolili kultivovanú a slušnú formu vyjadrenia názoru.
Ako však riaditeľka školy podotkla, sloboda prejavu má svoje hranice. „Rešpekt k druhým, k verejnému priestoru a k pravidlám spolužitia je základom každej demokratickej spoločnosti,“ uzavrela Vojtaššáková.
Riaditeľky sa zastal aj študent
Riaditeľky školy sa zastal aj študent Michal vo videu na sociálnej sieti. „Prosím, ušetrite našu riaditeľku hejtu, ktorý dostáva.“ Všetko podľa neho nasvedčuje tomu, že Fica do školy nepozvala, „ale sa tam pozval sám“ aj že políciu naňho nezavolala ona, hoci ju volal niekto zo školy. Zároveň kritizoval politické strany za to, že si na jeho prípade robia kampaň. Doplnil, že sa nestotožňuje so žiadnym programom slovenskej politickej strany vrátane tých opozičných.
Študenti a absolventi Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade v pondelok verejne odmietli, aby ich akademická pôda bola zneužívaná na politické ciele. Uvádzajú to vo svojej výzve, ktorú od soboty podpísalo viac ako dvetisíc ľudí.
Fico uviedol, že dôvodom zrušenia prednášky nebol incident pred školou, ale nečakaná informácia o tom, že Európska komisia začala konať proti Slovensku pre prijaté zmeny v Ústave. Premiér avizoval, že prednáška sa uskutoční, no v inom termíne.
Študenti vo výzve však pripomínajú, že jeden zo základných princípov demokratického školstva, ktorý považujú za samozrejmosť, je apolitickosť škôl. Uistenie o tom, že by debata s premiérom dokázala zostať politicky neutrálna, neakceptujú.
Debata s ním podľa študentov nemôže byť už z princípu apolitická, pretože predseda vlády podľa nich ťahá krajinu preč z demokratických štruktúr a sympatizuje s totalitnými režimami. Študenti sa tak obávajú zneužitia vzdelávania na propagáciu ideológie a politických cieľov.