VIDEO: Simulácia nehody pri Pezinku. Žilinskí experti ukázali, ako došlo k zrážke vlakov

V nedeľu večer (9. 11. 2025) došlo pri Pezinku k zrážke dvoch vlakov, regionálneho expresu REX 1814 a rýchlika Ex 620, po tom, čo jeden z nich pravdepodobne prešiel návestidlo na červenú. Napriek tomu, že nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia utrpelo 79 cestujúcich, z ktorých traja mali ťažké poranenia hrudníka a brucha.
Kľúčovým problémom, ktorý zrejme prispel ku kolízii, bolo chýbajúce vybavenie moderným európskym vlakovým zabezpečovacím systémom (ETCS) vo vlaku REX 1814. Paradoxne, tento vlak bol novší. Systém ETCS je navrhnutý tak, aby automaticky dohliadal na bezpečnosť jazdy: sleduje rýchlosť a vzdialenosť vlakov a dokáže súpravu autonómne zastaviť, ak rušňovodič nereaguje alebo ignoruje červenú. Vďaka tomuto mechanizmu by bol vlak, ktorý prešiel na červenú, automaticky zastavený a ku kolízii by nedošlo.
Systém ETCS, ktorý je považovaný za najmodernejšie zabezpečenie, má širšie využitie: nielenže zabraňuje kolíziám na trati, ale tiež umožňuje vlakom prechádzať plynulo cez viacero európskych krajín bez nutnosti výmeny lokomotívy.