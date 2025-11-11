Šimečka predstavil tieňových ministrov a rozdal im úlohy. Miesta dostali Ódor aj Korčok

„Kam sa pozriete, do ktoréhokoľvek sektora, vidíte rozpad a deštrukciu. Zdravotníctvo, kultúru, ochrana prírody. Rastie nám kriminalita, kradnúť je už prakticky beztrestné a dnes sme sa dozvedeli, že minister vnútra, ktorý má chrániť bezpečnosť, životy a majetok občanov SR, má exekúciu na svoj účet. Zároveň máme obrovský investičný dlh v infraštruktúre, ktorý sa začína tragicky prejavovať,“ menoval šéf PS.
Šimečka spomenul dve tragické vlakové nehody, ktoré sa zázrakom neskončili obeťami na životoch. Porovnania s inými krajinami podľa neho hovoria, že Slovensko upadá. „Musíme byť pripravení nielen na voľby a kampaň, ale aj na krok po tom, na to, čo bude ešte náročnejšie – vládnutie v krízovom období,“ pokračoval.
Ak dostane PS dôveru voličov, krajinu budú podľa jeho slov preberať v hlbokej a dramatickej kríze. Tieňoví ministri majú priniesť odbornosť, skúsenosti, nasadenie, odhodlanie a ochotu spolupracovať s partnermi v opozícii. Šimečkovou ambíciou je vyhrať voľby, no uvedomuje si, že PS samo vládu nezostaví. „Najväčšia šanca na zmenu, na lepšiu a stabilnú vládu, je v spolupráci PS a strán SaS, KDH a Demokrati,“ vymedzil.
Vymenované strany sa podľa predsedu PS dohodli na minulotýždňovom obede na formáte spolupráce. Budú to programové konzultácie odborníkov zo strán o kľúčových oblastiach, ktoré budú musieť nájsť prieniky, aby vedeli, čo majú od seba očakávať. Podľa Šimečku to neznamená, že sa vo všetkom zhodnú. Ako príklad uviedol, že PS sa s KDH nikdy nezhodne v otázke rovnosti ľudí bez ohľadu na tom, koho milujú.
Voliči majú podľa PS právo vedieť, kto bude reprezentovať jednotlivé priority, a kto bude prípadným kandidátom na ministrov. Jednotlivé tváre budú mať na starosti programový dialóg s partnermi z iných strán.
Ich úlohami bude kontaktovať svojich náprotivkov z opozičných partnerských strán a sledovať kroky súčasnej vlády a pracovať na alternatívnych riešeniach. Šimečka si chce s partnermi vydiskutovať témy v rámci jednotlivých oblastí ešte pred kampaňou.
Lídrom PS zodpovedným za reštart slovenskej ekonomiky bude Ľudovít Ódor, za zahraničnú politiku bude zodpovedný Ivan Korčok. Práve v ekonomike a diplomacii vláda podľa šéfa PS napáchala najväčšie škody.
Kultúru a médiá bude mať na starosti podpredsedníčka hnutia Zora Jaurová, prácu, sociálne veci a rodiny zase Simona Petrík. Tieňovým ministrom za hospodárstvo a energetiku bude Ivan Štefunko, investície chce mať pod palcom Michal Truban a obranu Tomáš Valášek.
Líderkou zmeny v oblasti životného prostredia bude Tamara Stohlová, v oblasti financií Štefan Kišš, v oblasti školstva Tina Gažovičová a v doprave a informatizácii Ján Hargaš, v oblasti spravodlivosti Zuzana Števulová, v oblasti vnútra a polície Jaroslav Spišiak, v oblasti pôdohospodárstva Peter Horný. Lídrom zmeny v spravodajským službách je bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor.
„Zmena je nevyhnutná, Slovensko má na viac. Vlády Roberta Fica sa vyznačovali vždy impotenciou v oblasti ekonomickej politiky. Momentálne namiesto toho, aby sme sa snažili niečo zmeniť, tak sa tvárime, že všetko funguje,“ uviedol tieňový minister PS hospodárstva Ódor.
Korčok uviedol, že ak dostane PS dôveru, skončí s využívaním zahraničnej politiky ako vnútropolitického nástroja na rozoštvávanie spoločnosti a šírenie strachu. „Toto pocíti okamžite občan ako zmenu,“ povedal. Európska agenda na ministerstve zahraničných vecí je podľa neho zlikvidovaná a plánuje ju tam navrátiť.