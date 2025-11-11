Dostali autá za 1,5 milióna, uniformy možno nedostanú. Vnútro stále počíta s nasadením žandárov do konca roka

Ministerstvo priamo neuviedlo, či majú žandári zabezpečené uniformy. „Nasadenie žandárov je priamo naviazané na obstaranie výstroja a výzbroje žandárov, pričom zámerom Vojenskej polície je ich nasadenie do konca roka 2025,“ uviedol rezort v stanovisku. Ako dodal, žandárov chce poslať na miesta s akútnym nedostatkom policajtov.
Do pripomienkového konania zároveň rezort obrany predložil návrh opatrenia, ktorým by mohol ustanoviť konkrétne podrobnosti o rukávovom označení žandárov.
„Cieľom návrhu opatrenia je ustanoviť podrobnosti o vyobrazení a spôsobe nosenia rukávového označenia žandára spolu s poľnou vojenskou rovnošatou s identifikačným číslom žandára a reflexnou vestou žltej farby s nápisom „ŽANDÁRI“ a s identifikačným číslom žandára,“ uviedol rezort v materiáli.
Žandári bez uniformy by tak mohli slúžiť s rukávovým označením žltej farby so zeleným nápisom a logom.