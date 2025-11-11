Pravda Správy Domáce Dostali autá za 1,5 milióna, uniformy možno nedostanú. Vnútro stále počíta s nasadením žandárov do konca roka

Ministerstvo obrany naďalej počíta s nasadením žandárov do konca tohto roka. V súčasnosti uskutočňujú analýzu miest nasadenia. Pre výkon svojej služby už žandári dostali 41 áut typu SUV za viac ako 1,5 milióna eur bez DPH, uviedlo tlačové oddelenie rezortu obrany. Žandári by teoreticky mohli slúžiť aj bez uniforiem.

11.11.2025 12:12
Minister obrany R. Kaliňák: Do konca roka by sme chceli začať stavať prvé hliadky žandárov
Video
Zdroj: TV Pravda

Ministerstvo priamo neuviedlo, či majú žandári zabezpečené uniformy. „Nasadenie žandárov je priamo naviazané na obstaranie výstroja a výzbroje žandárov, pričom zámerom Vojenskej polície je ich nasadenie do konca roka 2025,“ uviedol rezort v stanovisku. Ako dodal, žandárov chce poslať na miesta s akútnym nedostatkom policajtov.

Do pripomienkového konania zároveň rezort obrany predložil návrh opatrenia, ktorým by mohol ustanoviť konkrétne podrobnosti o rukávovom označení žandárov.

„Cieľom návrhu opatrenia je ustanoviť podrobnosti o vyobrazení a spôsobe nosenia rukávového označenia žandára spolu s poľnou vojenskou rovnošatou s identifikačným číslom žandára a reflexnou vestou žltej farby s nápisom „ŽANDÁRI“ a s identifikačným číslom žandára,“ uviedol rezort v materiáli.

Žandári bez uniformy by tak mohli slúžiť s rukávovým označením žltej farby so zeleným nápisom a logom.

