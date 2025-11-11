Pravda Správy Domáce Rezort obrany nakúpi zbrane za 100 miliónov eur bez tendra. Ceny sú vyššie ako v Nemecku, kritizuje SaS

Rezort obrany nakúpi zbrane za 100 miliónov eur bez tendra. Ceny sú vyššie ako v Nemecku, kritizuje SaS

Opozičná strana SaS kritizuje, že ministerstvo obrany plánuje nakúpiť ručné zbrane bez verejného obstarávania. Cena by podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) mala byť na úrovni sto miliónov eur. Považuje to za priveľa. Krúpa to vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii.

11.11.2025 13:21
„V Nemecku verejným obstaraním bolo obstaraných 118 000 útočných pušiek Heckler & Koch za 200 miliónov a my chceme obstarať útočné pušky, 20 000 kusov, za sto miliónov. Kde tu je, prosím vás, konsolidácia? Kde tu je to šetrenie zo strany štátu? Keď sa pozriete na tie nákupy, im je to úplne jedno, čo koľko stojí, ale vy máte šetriť,“ vyhlásil Krúpa.

Poslanec zároveň naznačil, že ministerstvo vopred preferuje jedného výrobcu. Odmieta, že by bolo v zahraničí bežným postupom nevypisovať verejné obstarávanie a automaticky preferovať jedného výrobcu.

