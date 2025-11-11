Šutaj Eštok má po prehratom súde na krku exekútora. Môže byť finančná záťaž pre ministra problém?

Konflikt vznikol po tom, čo Šutaj Eštok v apríli zverejnil na Facebooku status, v ktorom vyšetrovateľov už neexistujúcej Národnej kriminálnej agentúry prirovnal k odsúdenému mafiánskemu bossovi Mikulášovi Černákovi. „Zrazu sú vrahovia a kriví policajti hrdinami, lebo ich tá ‚správna‘ časť spoločnosti legitimizuje,“ napísal minister.
Šesť vyšetrovateľov, ktorých Šutaj Eštok krátko po parlamentných voľbách v septembri 2023 postavil mimo služby, podalo za status občiansku žalobu. Argumentovali, že nikdy neboli právoplatne odsúdení a minister zasiahol do ich osobnostných práv.
Mestský súd Bratislava IV teraz policajtom vyhovel. „Očakávali sme, že minister vnútra sa na súdnom konaní zúčastní a bude mať záujem pred súdom preukázať pravdivosť a dôvodnosť svojich tvrdení. Keď nám však svojou nečinnosťou ponúkol šancu dosiahnuť plný úspech v podstate ihneď a bez boja, bolo by z našej strany nezodpovedné, ba priam trestuhodné túto príležitosť nevyužiť," vysvetlil právny zástupca policajtov Peter Kubina.
Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Štefan Mašin, Milan Sabota, Branislav Dunčko a Róbert Magula by po rozsudku mali od ministra vnútra dostať 15-tisíc eur, čo je spolu 90-tisíc eur. Šutaj Eštok sa im zároveň musí verejne ospravedlniť a uhradiť trovy konania. Zo zverejneného rozsudku vyplýva, že celkovo ide približne o 120-tisíc eur vrátane úrokov a exekúcie.
Bol pasívny, minister hovorí o zaneprázdnenosti
Rozhodnutie súdu bolo čiastočne umožnené samotnou pasivitou ministra, ktorý viac než štyri mesiace nereagoval na žalobu a výzvy súdu. V dôsledku toho súd vydal tzv. rozsudok pre zmeškanie, ktorý sa stal právoplatným.
Písomnosti zasielal súd ministrovi do jeho elektronickej schránky na portáli slovensko.sk. Ako dodal Kubina, stačilo, aby si ju raz za tri až štyri týždne kontroloval.
Kubina ďalej uviedol, že Šutaj Eštok bol však natoľko pasívny, že po doručení rozsudku (opäť do jeho elektronickej schránky) nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, „a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní na to aj vykonateľným. Preto sme podali návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet," vysvetlil Kubina.
Minister vnútra je podľa advokáta povinný zaplatiť zo svojich vlastných peňazí a nie zo štátnych, pretože žaloba smerovala voči nemu ako fyzickej osobe a nie voči ministerstvu vnútra. „Je to veľké zadosťučinenie, ktoré pomôže týmto čestným a nezákonne odstaveným policajtom prežiť obdobie mimo služby," dodal Kubina.
Rozsudok pre zmeškanie nie je možné napadnúť odvolaním v plnom rozsahu — možno len požiadať o jeho zrušenie, ak žalovaný preukáže, že mu nebolo možné reagovať z vážnych dôvodov (napr. choroba, nefunkčná schránka a pod.). V tomto prípade však podľa dostupných údajov nič také nenastalo.
Finančná záťaž môže byť problematická
Pre šéfa rezortu vnútra a predsedu Hlasu môže byť takáto finančná záťaž dosť problematická. Súčasný minister vnútra minimálne od roku 2012 pôsobil vo verejných a štátnych funkciách. Najväčší príjem zatiaľ dosiahol v roku 2023, keď po voľbách prestúpil z parlamentu do vlády. Z výkonu verejnej funkcie tak zarobil 52-tisíc eur, iné zdroje príjmu neuviedol.
Rok predtým politik Hlasu nahlásil ročný príjem vo výške 39-tisíc eur. Podľa majetkového priznania tiež Šutaj Eštok po roku 2018 spláca hypotéku na dom, v ktorom býva.
Majetkové priznania za rok 2024 ešte nie sú zverejnené, podľa verejne dostupných informácií je však známe, že ministri štvrtej Ficovej vlády majú platy na úrovni deväťtisíc eur mesačne (v hrubom, ale s nezdaniteľnými paušálnymi náhradami). Vlani tak príjem ministra vnútra mohol presiahnuť 100-tisíc eur.
Minister: Neustúpim a nenechám sa zastrašiť
Šutaj Eštok reagoval vyše štvorminútovým videom na Facebooku: „Na výroku, za ktorý som žalovaný, trvám a kedykoľvek a kdekoľvek ho zopakujem.“ Rozhodnutie súdu spochybňuje a avizuje právne kroky na jeho zvrátenie. Právnici však upozorňujú, že vzhľadom na zmeškanie lehôt je možnosť úspechu minimálna.
O svojej elektronickej schránke Šutaj Eštok povedal, že ju síce má, ale „vzhľadom na svoju vyťaženosť ju prakticky nepoužívam“.
Šéf rezortu vnútra doplnil, že pred niekoľkými dňami sa dozvedel, že proti nemu čurillovci podali žalobu a sudca rozhodol bez jeho vypočutia a bez riadneho dokazovania v ich prospech. „Tento postup považujem za neprijateľný a podozrivý z politickej motivácie. Nenechám sa ani zastrašovať a ani nebudem meniť svoj názor a využijem všetky dostupné právne prostriedky, aby som toto pochybné rozhodnutie zvrátil,“ dodal Šutaj Eštok.