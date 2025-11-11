Pravda Správy Domáce Havarované vlaky odstránili, poškodená časť koľaje zostáva mimo prevádzky

Havarované vlaky odstránili, poškodená časť koľaje zostáva mimo prevádzky

Havarované vlaky po víkendovej nehode sú už z trate odstránené, poškodená časť koľaje však zostáva mimo prevádzky.

11.11.2025 16:33
zrážka vlakov pri Pezinku, Foto: ,
Havarované vlaky po víkendovej nehode pri Pezinku
debata

Vlaky v úseku aktuálne meškajú v priemere 10 až 20 minút, pričom niektoré osobné vlaky sú podľa dispozície Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) dočasne odriekané pre zníženú priepustnosť trate. Potvrdil to odbor komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Zrážka vlakov pri Pezinku: Deň po
Video

„Posledný vozeň zo súprav vlakov vrátane hnacích vozidiel bol stiahnutý z trate dnes o 13.10 h. Z dôvodu odpratávacích prác sa ešte nezačali opravné práce na poškodených častiach železničnej infraštruktúry (koľaj a výhybky). Poškodená časť koľaje č. 2 vrátane výhybiek č. 12 a 14 zostane vylúčená z prevádzky až do ukončenia opravných prác,“ uviedli ŽSR.

+11

Presný termín obnovenia dopravy bude podľa ŽSR závisieť od dostupnosti materiálu a jeho dodania z externého prostredia. „Výsledná cena za opravu poškodenej časti železničnej infraštruktúry bude stanovená na základe cenovej ponuky z externého prostredia,“ podotkli.

Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú.

Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) v pondelok informoval, že všetci pacienti sú mimo ohrozenia života.

zrážka vlakov pri Pezinku, Čítajte viac Ráž vypočul Ficovu výzvu. Minister po zrážke vlakov odvolal vedenie železničnej spoločnosti
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #železnice #vlak #koľaje #zrážka vlakov pri Pezinku
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"