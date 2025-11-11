Slovensko sa stalo centrom DPH podvodov, tvrdí hlavná európska prokurátorka

„Tretina prípadov, ktoré vyšetrujeme v súvislosti s podvodmi s DPH a colnými podvodmi, má väzby na Slovensko. Sú spojené so slovenskými občanmi, so slovenskými spoločnosťami alebo s inými spoločnosťami, ktoré majú sídlo na Slovensku,“ uviedla Kövesiová.
Podľa šéfky EPPO sa Slovensko stalo hlavným tranzitným bodom pre toky peňazí z trestnej činnosti. V prípadoch, ktoré jej úrad na Slovensku vyšetruje, odhadla možné škody na 900 miliónov eur. Len na podvodoch s DPH to má byť približne pol miliardy eur. Upozornila tiež, že väčšina prípadov vo vzťahu k Slovensku bola založená na informáciách od iných členských krajín EÚ, a nie od Bratislavy.
Kövesiová povedala, že od prezidenta slovenskej finančnej správy aj policajnej prezidentky má prísľub vyčlenenia niekoľkých finančných vyšetrovateľov a tiež policajných úradníkov pre prípady v kompetencii EPPO. Prínosom podľa nej nebolo rozpustenie elitného útvaru slovenskej prokuratúry a elitnej policajnej jednotky za terajšej vlády premiéra Roberta Fica.