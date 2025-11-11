Pravda Správy Domáce Slovensko sa stalo centrom DPH podvodov, tvrdí hlavná európska prokurátorka

Slovensko sa stalo centrom DPH podvodov, tvrdí hlavná európska prokurátorka

Slovensko sa stalo jedným z hlavných centier pre podvody na dani z pridanej hodnoty (DPH) v Európskej únii. Denníku Denník N to povedala šéfka Úradu európskeho prokurátora (EPPO) Laura Kövesiová. Od Bratislavy preto žiada zmenu prístupu.

11.11.2025 16:52
Laura Codruta Kövesiová Foto: ,
Hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová 21. apríla 2022 v Bratislave.
debata (12)

„Tretina prípadov, ktoré vyšetrujeme v súvislosti s podvodmi s DPH a colnými podvodmi, má väzby na Slovensko. Sú spojené so slovenskými občanmi, so slovenskými spoločnosťami alebo s inými spoločnosťami, ktoré majú sídlo na Slovensku,“ uviedla Kövesiová.

Podľa šéfky EPPO sa Slovensko stalo hlavným tranzitným bodom pre toky peňazí z trestnej činnosti. V prípadoch, ktoré jej úrad na Slovensku vyšetruje, odhadla možné škody na 900 miliónov eur. Len na podvodoch s DPH to má byť približne pol miliardy eur. Upozornila tiež, že väčšina prípadov vo vzťahu k Slovensku bola založená na informáciách od iných členských krajín EÚ, a nie od Bratislavy.

reštaurácia, gastro, konzumovanie, víno, obed Čítajte aj Zníženie DPH v gastre zlyhalo, ceny jedál rastú ešte rýchlejšie než inflácia, upozorňujú analytici

Kövesiová povedala, že od prezidenta slovenskej finančnej správy aj policajnej prezidentky má prísľub vyčlenenia niekoľkých finančných vyšetrovateľov a tiež policajných úradníkov pre prípady v kompetencii EPPO. Prínosom podľa nej nebolo rozpustenie elitného útvaru slovenskej prokuratúry a elitnej policajnej jednotky za terajšej vlády premiéra Roberta Fica.

Facebook X.com 12 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #EÚ #DPH #Laura Kövesiová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"