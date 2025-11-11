Slnko „explodovalo“. Vedci varujú pred búrkou z kozmu, ktorá môže priniesť polárnu žiaru aj nad Slovensko

Na povrchu Slnka v regióne AR 4274 došlo k erupcii triedy X5.1. Táto udalosť patrí medzi najsilnejšie zaznamenané v súčasnom slnečnom cykle a vyvolala výron koronálnej hmoty (CME), ktorá môže zasiahnuť Zem, uviedol portál imeteo.
Čo to znamená pre Zem?
Úroveň 5 znamená extrémne výkonný výbuch slnečnej energie – zahŕňa intenzívne žiarenie, röntgenové a ultrafialové výbuchy, často sprevádzané výronom horúcej plazmy a magnetických polí zo Slnka.
Podľa prvých meraní ide nielen o šiestu najsilnejšiu erupciu podľa röntgenového maxima, ale veľmi pravdepodobne o jednu z energeticky najvýraznejších udalostí posledných rokov. Náraz takéto výronu na magnetické pole Zeme môže spustiť geomagnetickú búrku.
Výron spomínanej hmoty pravdepodobne dopadne na Zem medzi 12.–13. novembrom, čo môže mať za následok rušenie rádiových či navigačných systémov, zvýšenú záťaž na rozvodné siete vo vyšších zemepisných šírkach, nepríjemnosti pre satelity na obežnej dráhe či zvýšenú aktivitu vo forme polárnej žiary. Pri priaznivom vývoji a dobrom počasí môže byť žiara viditeľná aj v strednej Európe a na Slovensku.
Uvidíme polárnu žiaru?
Predpovede aktuálne hovoria o tom, že kombinácia týchto výronov by mohla priniesť geomagnetickú aktivitu na úrovni G2 až G3, no dnešná X5.1 erupcia má potenciál vytlačiť búrku až k úrovni G4 – záležať bude najmä na tom, ako bude orientované magnetické pole prichádzajúcej plazmy.
Portál pripomína, že pri G2 – G3 búrkach sú polárne žiary bežne viditeľné v Kanade, na Aljaške, v severnej Európe či na Islande.
Ak by sa búrka vyšvihla k úrovni G3+ až G4, hranica viditeľnosti by sa mohla posunúť južnejšie nad škandinávske krajiny, sever Nemecka a Poľska a pri veľmi priaznivých podmienkach by slabý náznak žiary mohol zasiahnuť aj oblasť Slovenskaa.
Pre Slovensko a okolitý región to znamená síce neistú, ale reálnu šancu zazrieť nad severným obzorom polárnu žiaru.