Európe už čoskoro hrozí príval arktického vzduchu. Kedy udrie prvá zima na Slovensku?

Počasie v Európe bude v najbližších dňoch veľmi dynamické, keďže prichádzajúce ochladenie je v ostrom protiklade s uplynulým mimoriadne teplým obdobím.
Podľa informácií webu Novinky.cz bude najprv popri tlakovej níži nad Atlantikom a tlakovej výši nad juhom Európy do Európy prúdiť veľmi teplý vzduch. Kým do konca tohto týždňa je scenár pomerne jasný a na Slovensku sa očakáva najmä inverzný ráz počasia bez výraznejších zrážok, situácia sa má zásadne zmeniť, uvádza portál iMeteo.sk.
Studený arktický vzduch sa začal zhromažďovať v oblasti severného Atlantiku už v strede tohto týždňa, po tom, čo sa tlaková níž rozdelila a severnejšia časť zamierila ku Škandinávii, dodávajú Novinky.cz.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) informoval vo svojom statuse na sociálnej sieti X, že kým je vývoj počasia do piatku celkom jasný, nasledujúci víkend a začiatok budúceho týždňa sprevádza veľká neistota. Objavujú sa však signály, že by mohlo dôjsť k masívnemu ochladeniu, ktoré je dané nejasnosťou, kde presne a akú silu budú mať jednotlivé tlakové útvary.
Dve vlny chladu
Z modelových výstupov vyplýva, že prvá vlna chladu cez víkend pravdepodobne zasiahne predovšetkým severnú Európu, zatiaľ čo zvyšok kontinentu čaká len miernejšie zníženie teplôt, píšu Novinky.cz.
Výraznejší prepad teplôt by mohol nastať až s druhou vlnou chladu, ktorú má priniesť studený front na začiatku budúceho týždňa. Podľa portálu iMeteo.sk by mal byť kritickým dňom už pondelok. Vtedy má od severozápadu postúpiť studený front, za ktorým sa začne výrazne ochladzovať.Čítajte viac Slnko „explodovalo“. Vedci varujú pred búrkou z kozmu, môže priniesť polárnu žiaru aj nad Slovensko
Tento postup frontu má byť sprevádzaný pomerne intenzívnymi zrážkami. Vplyvom prichádzajúceho chladu môžu zrážky v severných regiónoch Slovenska a na horských prechodoch prechádzať do snehových. Sneženie v nížinách je zatiaľ vylúčené. Sneh je vysoko pravdepodobný len v oblastiach, kde sa už prvý sneh vyskytol.
Nepozerajte len do aplikácií
To, aká vysoká miera neistoty v predpovedi vládne, dobre ilustruje, že od piatku nastáva v predpovedi zlom, kde pokles teploty a jej načasovanie je veľmi neurčité.
Človek, ktorý sleduje počasie v aplikáciách, by mal preto pamätať na to, že často vidí len výsledok hlavného behu modelu (tzv. deterministický beh), ktorý neukáže rozsah neistoty vo výhľade, upozorňuje ČHMÚ. Odporúča sa preto počkať na ďalšie spresnenie predpovede.
Napriek neistote je už teraz zrejmé, že budúci týždeň bude v Európe chladnejší ako ten súčasný. Príval studeného vzduchu podporuje aj na jeseň neobvykle slabý polárny vír. Tento jav naznačuje, že zima bude skôr plná výkyvov, kde sa obdobia mierneho oteplenia budú striedať s náhlymi vpádmi arktického vzduchu, uvádzajú Novinky.cz.Čítajte viac Sneh a mrazy. USA zasiahol arktický vzduch, neušetril ani inak teplú Floridu
Ďalšie ochladenie
Po pondelkovom ochladení by v priebehu budúceho týždňa mohlo prísť ďalšie, ešte výraznejšie zníženie teplôt. Podľa iMeteo.sk by mohlo nastať v piatok okolo 21. novembra a priniesť by mohlo tentoraz sneženie aj do nižších polôh.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) predpovedá, že zvyšok tohto týždňa bude u nás celkovo teplotne nadnormálny, no ráz počasia bude zmiešaný. V nižších polohách prevládne prevažne veľká oblačnosť s dažďom alebo prehánkami. Naďalej však hrozia aj hmly a nízka oblačnosť, ktoré sa udrú dlhšie. Ak sa tak stane, denné teploty v takýchto lokalitách klesnú výrazne nižšie, len na 2 až 8 °C. Na miestach bez hmly dosiahnu denné maximá 8 až 15 °C, zatiaľ čo nočné teploty sa budú pohybovať od 5 do –3 °C.