Hrozivý prípad na východe Slovenska: Nezvestné dievča našli znásilnené a zamknuté na povale

Hovorkyňa KR PZ v Košiciach Jana Illésová túto informáciu potvrdila. „Nateraz môžem potvrdiť, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní,“ uviedla pre tvnoviny.sk.
Polícia sa prípadu intenzívne venuje. „Policajti nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody,“ priblížila hovorkyňa.
Polícia podozrivú osobu údajne zadržala. „Keďže poskytnutie akýchkoľvek čiastkových alebo podrobnejších informácií môže zmariť ďalšie vyšetrovacie úkony, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, bližšie informácie nateraz poskytovať nebudeme," uzavrela Illésová.