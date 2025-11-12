Pravda Správy Domáce Hrozivý prípad na východe Slovenska: Nezvestné dievča našli znásilnené a zamknuté na povale

Hrozivý prípad na východe Slovenska: Nezvestné dievča našli znásilnené a zamknuté na povale

Hrozivý prípad otriasol okresom Trebišov. Nezvestné štrnásťročné dievča našli v utorok (11. 11.) v obci Nižný Žipov. Podľa prvotných informácií TV Markíza bolo dievča znásilnené a nasilu držané zamknuté na povale rodinného domu.

12.11.2025 11:51
debata (2)

Hovorkyňa KR PZ v Košiciach Jana Illésová túto informáciu potvrdila. „Nateraz môžem potvrdiť, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní,“ uviedla pre tvnoviny.sk.

Polícia sa prípadu intenzívne venuje. „Policajti nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody,“ priblížila hovorkyňa.

Polícia podozrivú osobu údajne zadržala. „Keďže poskytnutie akýchkoľvek čiastkových alebo podrobnejších informácií môže zmariť ďalšie vyšetrovacie úkony, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, bližšie informácie nateraz poskytovať nebudeme,“ uzavrela Illésová.

