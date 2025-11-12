Nová posila liberálov. Do SaS vstupuje šéf evanjelických škôl, Gröhling odmieta, že by strana menila kurz

Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling. Damankošov vstup do strany je podľa neho súčasťou nového príbehu SaS, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov. Odmietol však, že by sa SaS „pri toľkých konzervatívcoch“ menila.
„Je to človek, ktorý v novom príbehu strany SaS, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov, je tým správnym ‚pojítkom‘, že budeme vedieť opäť diskutovať o témach, ktoré sú dôležité pre Slovensko, ale hlavne o pravicových a ekonomických témach,“ vyhlásil Gröhling s tým, že chce, aby ekonomika a ekonomické opatrenia boli to dôležité, čo ich bude v SaS spájať.
Damankoš je podľa šéfa strany odborník na školstvo, venoval sa aj koncpiovaniu učebníc v rámci stredoškolského prostredia. „Veľmi rád by som prispel k budovaniu a vylepšovaniu, či už verejného školstva alebo neverejného školstva, pretože naše školstvo je opakovane kritizované,“ povedal na tlačovej konferencii Damankoš s tým, že by chcel byť súčasťou snahy o reformu efektivity školstva.Čítajte viac Šimečka, Gröhling, Majerský a Naď pri jednom stole. Dohodli sa na budúcej spolupráci