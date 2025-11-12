Pravda Správy Domáce Nová posila liberálov. Do SaS vstupuje šéf evanjelických škôl, Gröhling odmieta, že by strana menila kurz

Nová posila liberálov. Do SaS vstupuje šéf evanjelických škôl, Gröhling odmieta, že by strana menila kurz

Do opozičnej strany SaS vstupuje Marián Damankoš. Venovať sa bude oblasti školstva i komunálnej politiky. Pôsobí ako riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove a je zároveň prezidentom Asociácie evanjelických škôl Slovenska.

12.11.2025 12:05
Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling. Damankošov vstup do strany je podľa neho súčasťou nového príbehu SaS, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov. Odmietol však, že by sa SaS „pri toľkých konzervatívcoch“ menila.

Gröhling predstavil novú tvár strany
Video
Zdroj: Pravda

„Je to človek, ktorý v novom príbehu strany SaS, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov, je tým správnym ‚pojítkom‘, že budeme vedieť opäť diskutovať o témach, ktoré sú dôležité pre Slovensko, ale hlavne o pravicových a ekonomických témach,“ vyhlásil Gröhling s tým, že chce, aby ekonomika a ekonomické opatrenia boli to dôležité, čo ich bude v SaS spájať.

Zľava Martina Bajo Holečková, nový člen strany...
Nový člen strany SaS Marián Damankoš
+1Martina Bajo Holečková (vľavo), nový člen...

Damankoš je podľa šéfa strany odborník na školstvo, venoval sa aj koncpiovaniu učebníc v rámci stredoškolského prostredia. „Veľmi rád by som prispel k budovaniu a vylepšovaniu, či už verejného školstva alebo neverejného školstva, pretože naše školstvo je opakovane kritizované,“ povedal na tlačovej konferencii Damankoš s tým, že by chcel byť súčasťou snahy o reformu efektivity školstva.

