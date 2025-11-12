Expríslušník SIS Gašparovič a expolicajt Vičan sú vinní z korupcie. Dostali takmer dvojročné väzenie

Gašparoviča odsúdil v stredu Najvyšší súd na 22-mesačný trest väzenia a peňažný trest 20-tisíc eur. Vičan dostal 20-mesačný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 16-tisíc eur. Rozhodnutie je právoplatné.
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič a expolicajt Ladislav Vičan sú vinní zo zločinu prijímania úplatku v štádiu prípravy.
Gašparoviča odsúdil v stredu Najvyšší súd na 22-mesačný trest väzenia a peňažný trest 20-tisíc eur. Vičan dostal 20-mesačný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 16-tisíc eur. Rozhodnutie je právoplatné.
Správu aktualizujeme…