Expríslušník SIS Gašparovič a expolicajt Vičan sú vinní z korupcie. Dostali takmer dvojročné väzenie

Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič a expolicajt Ladislav Vičan sú vinní zo zločinu prijímania úplatku v štádiu prípravy.

12.11.2025 12:14
Ilustračné foto
Gašparoviča odsúdil v stredu Najvyšší súd na 22-mesačný trest väzenia a peňažný trest 20-tisíc eur. Vičan dostal 20-mesačný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 16-tisíc eur. Rozhodnutie je právoplatné.

