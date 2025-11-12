Bratislava a Banská Bystrica budú mať nové veľkokapacitné centrá cudzineckej polície. Vnútro reaguje na veľký nápor

Posilnené by mali byť aj viaceré oddelenia. Vyplýva to z návrhu na posilnenie personálneho stavu oddelení cudzineckej polície Policajného zboru, ktorý v stredu schválila vláda. Spracovateľnosť žiadostí je na cudzineckej polícii podľa dokumentu aktuálne na úrovni približne 60 až 70 percent.
„Budúci rok automobilka Volvo ohlásila nábor nových zamestnancov, kde sa predpokladá ďalší príjem štátnych príslušníkov z tretích krajín. Automobilka Volkswagen od septembra prijíma nových zamestnancov, do konca roka 2026 plánuje zamestnať viac ako 4-tisíc štátnych príslušníkov z tretích krajín. Prijímanie štátnych príslušníkov z tretích krajín očakávame aj v iných sektoroch (kamiónová doprava, ošetrovateľky, opatrovateľky, baterkáreň Šurany); taktiež už prebieha prijímanie nových študentov zo zahraničia od septembra 2025 v plánovanom počte 10-tisíc až 12-tisíc,“ uviedol rezort v materiáli.
Kapacitnú situáciu označil rezort vnútra za naliehavú. Ako pripomenul, Slovensko bude čeliť ešte vyššiemu náporu na cudzineckú políciu v blízkej budúcnosti i pre zrušenie mimoriadnej situácie na území krajiny v spojitosti s vojnou na Ukrajine. Po zrušení mimoriadnej situácie bude musieť o obnovenie pobytu v krajine požiadať minimálne 60-tisíc cudzincov.
Situáciu podľa rezortu skomplikuje aj zrušenie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny. Približne 130-tisíc osôb bude musieť prejsť na iný druh pobytového statusu. Ministerstvo vnútra upozornilo, že to bude spojené s administratívnou záťažou.Čítajte viac Štát nevie, kam presťahuje vyťaženú cudzineckú políciu. Novú nemocnicu vo Vajnoroch začnú stavať už o dva mesiace
Kapacitné posilnenie by podľa materiálu malo v tomto roku stáť štát necelých 300-tisíc eur. Na budúci rok rezort vnútra počíta s nákladmi vo výške takmer 2,8 milióna eur.
Rezort vnútra má na vznik veľkokapacitných centier vytypované aj priestory. Kapacity cudzineckej polície plánuje posilniť stovkou zamestnancov. Polovica z nich by bola pridelených do bratislavského centra a oddelení cudzineckej polície na západe krajiny, 25 by pôsobilo v banskobystrickom centre a oddeleniach stredného Slovenska. Zvyšok by posilnil personálne kapacity na východnom Slovensku.
Veľkokapacitné centrá budú spracovávať spisový materiál zasielaný príslušnými oddeleniami cudzineckej polície. Rezort vnútra plánuje okrem takéhoto posilnenia kapacít aj otvorenie ďalších vybavovacích okienok či predĺženie stránkových hodín úradov.Čítajte viac Vchod oplotili, ľudia bojujú o miesto v rade. Štátny IT systém pre cudzincov je mesiace takmer nefunkčný, rezort problém nevidí