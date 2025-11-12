„Podľa zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy predkladá vláde minister spravodlivosti Slovenskej republiky návrh na odvolanie Kataríny Roskoványi z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva SR dňom 12. novembra 2025,“ priblížil rezort.
Vláda odvolala Roskoványi z postu štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti
Na poste štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti končí Katarína Roskoványi. Jej odvolanie schválila vláda na stredajšom zasadnutí.
Foto: TASR, Jaroslav Novák