Vláda odvolala Roskoványi z postu štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti

Na poste štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti končí Katarína Roskoványi. Jej odvolanie schválila vláda na stredajšom zasadnutí.

12.11.2025 12:35
Budova ministerstva spravodlivosti v Bratislave
„Podľa zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy predkladá vláde minister spravodlivosti Slovenskej republiky návrh na odvolanie Kataríny Roskoványi z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva SR dňom 12. novembra 2025,“ priblížil rezort.

