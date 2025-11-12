Štát odškodní zranených z vlakových nehôd. Cestujúci dostanú tisíce eur, personál ZSSK nie

Kategorizácia poškodenia na zdraví cestujúcich vychádza podľa evidenčného listu vytriedených osôb Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby z príslušného miesta udalosti – železničnej dopravnej nehody. Odškodnenie poškodených sa netýka vlakového personálu ZSSK.
Ľahké zranenie, ktoré má byť preukázané potvrdením o ošetrení, bude odškodnené sumou 3-tisíc eur, stredne ťažké zranenie, ktoré sa týka pacientov s odloženou zdravotnou starostlivosťou, štát odškodní sumou 10-tisíc eur a ťažké zranenie vyžadujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť odškodní štát sumou 20-tisíc eur. Postup pre uplatnenie si odškodného bude zverejnený na webovom sídle ZSSK.
Odškodnenie sa týka zrážky vlakov z 13. októbra pri Jablonove nad Turňou, kde bolo následkom železničnej nehody identifikovaných 113 zranených, z toho osem ťažko, a tiež ďalšej zrážky vlakov z 9. novembra pri Pezinku, kde bolo predbežne 150 zranených, z toho päť ťažko.
Minister Jozef Ráž v utorok (11. 11.) v reakcii na železničné nešťastia odvolal vedenie ZSSK a sám už predtým premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) ponúkol demisiu. Premiér ju však neprijal. Rezort dopravy má pripraviť návrh opatrení na zabránenie podobným udalostiam.