Pravda Správy Domáce Štát odškodní zranených z vlakových nehôd. Cestujúci dostanú tisíce eur, personál ZSSK nie

Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3-tisíc eur do 20-tisíc eur. Uviedol to po rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) s tým, že ide o peniaze nad rámec štandardnej náhrady škody. Peniaze má poskytnúť Železničnej spoločnosti Slovensko rezort financií prostredníctvom ministerstva dopravy.

12.11.2025 13:00
vlaky Foto:
Zrážka vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom v nedeľu 9. novembra 2025.
Kategorizácia poškodenia na zdraví cestujúcich vychádza podľa evidenčného listu vytriedených osôb Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby z príslušného miesta udalosti – železničnej dopravnej nehody. Odškodnenie poškodených sa netýka vlakového personálu ZSSK.

Záchranári pomáhajú zraneným po zrážke vlakov
Ľahké zranenie, ktoré má byť preukázané potvrdením o ošetrení, bude odškodnené sumou 3-tisíc eur, stredne ťažké zranenie, ktoré sa týka pacientov s odloženou zdravotnou starostlivosťou, štát odškodní sumou 10-tisíc eur a ťažké zranenie vyžadujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť odškodní štát sumou 20-tisíc eur. Postup pre uplatnenie si odškodného bude zverejnený na webovom sídle ZSSK.

Odškodnenie sa týka zrážky vlakov z 13. októbra pri Jablonove nad Turňou, kde bolo následkom železničnej nehody identifikovaných 113 zranených, z toho osem ťažko, a tiež ďalšej zrážky vlakov z 9. novembra pri Pezinku, kde bolo predbežne 150 zranených, z toho päť ťažko.

Na snímke medzi Pezinkom a Bratislavou sa...
Na snímke medzi Pezinkom a Bratislavou sa...
+16Na snímke medzi Pezinkom a Bratislavou sa...

Minister Jozef Ráž v utorok (11. 11.) v reakcii na železničné nešťastia odvolal vedenie ZSSK a sám už predtým premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) ponúkol demisiu. Premiér ju však neprijal. Rezort dopravy má pripraviť návrh opatrení na zabránenie podobným udalostiam.

