Avizovaná uzávera na D1 pri Bratislave sa ruší. Práce na diaľnici sa preložia

„Počas najbližšieho víkendu (13. až 16. novembra) sa mali vykonávať práce na D1 v smere do Bratislavy. Naplánované bolo frézovanie približne polkilometrového úseku vozovky, pokládka nových asfaltových vrstiev, demontáž zvodidiel a realizácia dočasného aj trvalého dopravného značenia. Uzávera sa v avizovanom termíne neuskutoční,“ priblížili.
NDS avizovala, že o náhradnom termíne bude informovať.