Avizovaná uzávera na D1 pri Bratislave sa ruší. Práce na diaľnici sa preložia

Úsek diaľnice D1 pri Bratislave v smere do mesta nebude od štvrtka (13. 11.) do nedele (16. 11.) uzavretý. Avizovaná uzávera sa ruší, respektíve presúva. Informovali o tom z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že o odklade rozhodla najmä aktuálne komplikovanejšia dopravná situácia v okolí Bratislavy.

„Počas najbližšieho víkendu (13. až 16. novembra) sa mali vykonávať práce na D1 v smere do Bratislavy. Naplánované bolo frézovanie približne polkilometrového úseku vozovky, pokládka nových asfaltových vrstiev, demontáž zvodidiel a realizácia dočasného aj trvalého dopravného značenia. Uzávera sa v avizovanom termíne neuskutoční,“ priblížili.

NDS avizovala, že o náhradnom termíne bude informovať.

