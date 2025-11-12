Záujem prekvapil aj Kaliňáka. K žandárom sa hlásia stovky vojakov i policajtov, kde budú pôsobiť?

Aktuálne prebieha tretí výcvik do Žandárskeho zboru, v priebehu niekoľkých dní tak bude vycvičených už 300 žandárov. Minister na tému žandárov avizoval aj tlačovú besedu, ktorú by chceli spoločne s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas) stihnúť do konca roka.
Ako minister podotkol, každá novinka vyvoláva rôzne otázky. „Skúsme sa ale vrátiť k pôvodnému zámeru. Ten zámer bol jednoznačný, že chceme posilniť prítomnosť bezpečnostného zboru v oblastiach, kde je malá prítomnosť polície a bezpečnostných zborov,“ uviedol minister Kaliňák s tým, že to nie je problém len súčasnosti.
Ide podľa neho o problém ako predchádzajúcej vlády, a tiež v čase, keď bol ešte ministrom vnútra. „Najväčšou vecou, s ktorou som bojoval, bolo vždy to, aby sme mali dostatok hliadok v okrese. Niekedy by bolo vhodné minimálne dve hliadky, aby dokázali pokryť náhodné udalosti, ktoré sa odohrajú,“ dodal minister.Čítajte viac Dostali autá za 1,5 milióna, uniformy možno nedostanú. Vnútro stále počíta s nasadením žandárov do konca roka
Kaliňák súčasne priblížil, že dnes evidujú pozitívny vývoj v prijímaní policajtov aj profesionálnych vojakov. „Tento rok budeme v pluse okolo 1 200 až 1 300 nových vojakov, ktorí prídu navyše oproti tým, ktorí odídu. Celkovo je prílev asi 1 600 až 1 700,“ spresnil minister s tým, že záujem pôsobenie v ozbrojených silách rastú.
Ako uviedol, na pomery OECD má Slovensko veľa policajtov na obyvateľov. Naráža to však na silný sociálny systém. Ten umožňuje čerpať nielen šesť až sedem týždňov dovolenky, ale aj ďalšiu pracovnú rehabilitáciu, čo sú ďalšie dva týždne. Minister upozornil aj na stopercentnú PN či stopercentnú OČR. Policajt tak v takomto súčte chýba desať až 12 týždňov, a teda viac ako dva až tri mesiace nie je v práci.
Začať chcú v štyroch regiónoch
Minister súčasne odmieta, aby bol Žandársky zbor pokladaný za kontroverziu alebo sa z neho robila politická téma. Osobitne sa ohradil voči tvrdeniam strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá sa vyjadrila, že vznikol nový zbor s novou štruktúrou a velením.
„Žandársky zbor žiadnu štruktúru nemá. Je to súbor ľudí, ktorí majú záujem svoj voľný čas z bezpečnostných zložiek venovať ochrane bezpečnosti občanov SR za primeranú náhradu,“ zdôraznil minister.
Ak ide o pokrytie Slovenska žandármi, minister si nateraz nedovolí tvrdiť, že bude pokryté celé územie. Začať chcú v štyroch regiónoch, v ktorých je situácia s bezpečnosťou najhoršia. Postupne tak budú sledovať, aká bude reakcia, ako to žandári zvládajú, či sú nejaké rezervy ak ide výcvik a v čom Žandársky zbor zlepšiť.
Kompetencie žandárov sú podľa slov ministra nateraz jasné, a teda vykonávanie úloh v prospech verejného poriadku. „To znamená dohliadať na to, aby príležitosť nerobila zlodeja, ochrana majetku, najmä v noci, keď dochádza k lúpežiam,“ spresnil Kaliňák s tým, že hliadky dramaticky zvyšujú pocit bezpečia a odrádzajú páchateľov od trestnej činnosti. Minister podotkol, že dopredu sa niektoré situácie predvídať nedajú. Ak kompetencie žandárov narazia na kompetencie policajtov a vzniknú dohady, bude sa to riešiť.Čítajte viac Kaliňák chce žandárov v uliciach ešte tento rok. S autom a uniformou majú byť lacnejší ako Národné obranné sily