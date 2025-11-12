Rušňovodičov bude snímať kamera, dostanú i karty. Ráž oznámil zmeny po zrážke vlakov

Okrem toho budú podľa jeho slov postupne železnice vybavované systémom ETCS (European Train Control System), respektíve systémom GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway).
„Dnes majú všetky rušne kameru natočenú smerom na koľajnice. Kúpia sa ďalšie kamery, ktoré budú natočené smerom do velína. Jednoducho je to opatrenie za pár eur, aby sme videli, čomu sa tam rušňovodič venuje, lebo možno je na mobile, čo má zakázané. To má zakázané každý vodič, lenže rušňovodiča nezastaví policajt a nepovie mu, máte pokutu, lebo ste držali mobil v ruke,“ priblížil Ráž.
Upozornil, že systém ETCS, ktorý umožňuje automatické brzdenie alebo zabraňuje nehodám na tratiach, má byť v zmysle usmernenia EÚ namontovaný na hlavnej železničnej sieti do roku 2030, čo je 770 km. Na rozšírenej sieti má byť zavedený do roku 2040 a do roku 2050 má byť implementovaný na celom Slovensku. „Máme dnes vybavených systémom ETCS vyše 200 km. Tých 770 km do roku 2030 sa myslím dá stihnúť,“ informoval.
„Dnes máme namontovaný systém ETCS v 89 vlakoch, z toho bol v 31 vlakoch namontovaný pred bývalou vládou. Za bývalej vlády sa nenamontovalo nič. A od nástupu našej administratívy sa v 55 vlakoch práve montuje a pre 34 vlakov je objednaný. Toto nám dáva celkové číslo 178 vlakov. Toto sa však nedá financovať zo štátneho rozpočtu, lebo by to bola štátna pomoc, je to na jednotlivých poskytovateľoch (dopravy),“ spresnil. Veľmi by si podľa neho štát mohol pomôcť z plánu obnovy pri realizácii ETCS do infraštruktúry, lebo to je úlohou štátu, nie prepravcu.
Ráž avizoval, že sa zavedie karta rušňovodiča. „Tak ako je dnes tachograf pre vodiča kamiónu, tak je povinný oddych pre vodiča rušňa. Veľakrát sa stretávame s tým, že rušňovodiči si v čase svojho voľna privyrábajú pre súkromného prepravcu,“ doplnil.
„Do dvoch týždňov pretavíme spomínané návrhy na opatrenia, do konkrétnych krokov a potom si to bude možné prečítať už v uznesení vlády,“ dodal minister dopravy.
Kapacitu trate plne obnovili
Kapacitu železničnej trate pri Pezinku po nedeľnom vlakovom nešťastí plne obnovili. V praxi to znamená, že od stredajšieho popoludnia nie je potrebné odriekať spoje informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
„ŽSR sa včera podarilo nájsť technické riešenie, vďaka ktorému je v železničnej stanici Pezinok opäť možné používať staničné koľaje číslo 1, 3 a 5. Tým sa zabezpečila možnosť križovania vlakov a obnovila sa tak priepustnosť trate. Dnešným dňom je zavedená po susednej koľaji plná traťová rýchlosť. Táto bude v nutnom časovom rozsahu obmedzovaná počas odstraňovania následkov nehodovej udalosti v zmysle dopravných predpisov,“ uviedla Lániková.
Ukončenie opráv koľaje číslo 2 plánuje ŽSR v nedeľu (16. 11.). Železničiari musia vymeniť približne 400 metrov koľajníc a 360 podvalov. Vymenia a opravia aj dve výhybky.
„ŽSR robia maximum pre to, aby bol poškodený úsek čo najskôr opäť prejazdný v pôvodnej traťovej rýchlosti. Všetky práce majú najvyššiu prioritu a prebiehajú v súlade s bezpečnostnými predpismi,“ uzavrela hovorkyňa.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od stredy 15.00 h je spustená prevádzka vlakov na železničnej trati medzi Bratislavou – Trnavou. „Regionálna železničná doprava (vlaky kategórie Os), ktorá bola od nedeľnej dopravnej nehody v Pezinku obmedzená, sa týmto vracia do prevádzky. Na trati Bratislava hl. – Trnava sa rýchliky vrátia späť svojho štandardného režimu (nebudú zastavovať ako vlaky Os) a linka S50 bude premávať v hodinovom takte na trase Bratislava – Trnava. Pre cestujúcich to znamená o 10.800 sedadiel viac,“ ozrejmil hovorca spoločnosti Ján Baček.
ZSSK zároveň upozornila, že v dôsledku opráv a pretrvávajúcich obmedzení železničnej infraštruktúry po nehode v Pezinku a súbežnej výluky Trnava – Cífer môže dochádzať k meškaniam vlakov v rozpätí od desiatich do 20 minút v závislosti od aktuálnej dopravnej situácie na trati. „ZSSK spoločne so správcom infraštruktúry pracujú na tom, aby sa všetky spoje čo najskôr vrátili do pôvodného režimu, aký bol pred nehodou,“ dodal hovorca.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.