Pravda Správy Domáce ÚBOK úradoval. Polícia pri akcii Jablko zadržala viacero osôb

ÚBOK úradoval. Polícia pri akcii Jablko zadržala viacero osôb

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zadržal v rámci akcie Jablko viacero osôb podozrivých z páchania korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s vykonávaním technických a emisných kontrol. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

12.11.2025 16:16
debata (1)
Autentické zábery: Takto polícia zadržala muža, ktorý mal v aute drogy za viac ako milión eur (Archívne video)
Video

„Policajnú akciu s krycím názvom Jablko realizujeme na území západného Slovenska, a to na viacerých miestach. Vykonali sme zaisťovacie úkony a zadržali viaceré osoby podozrivé z páchania korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s vykonávaním technických a emisných kontrol,“ informovala polícia.

Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nemôže poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený účel vyšetrovania.

Maroš Kubala / Jana Maškarová / Ján Leško / Čítajte viac Pri akcii Funeral zadržali 12 osôb vrátane policajta, šéfku polície to mrzí. Skupina používala praktiky z 90. rokov
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #korupcia #polícia #ÚBOK
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"