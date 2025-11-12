Pravda Správy Domáce Kaliňák priznal meškanie dodávok zbraní aj Tatier. Armáde funguje len tretina vozidiel. Cenu pušiek chce zraziť

Posledná dodávka valníkov Tatra, ktoré ministerstvo nakúpilo spolu s Českou republikou, príde začiatkom roka 2026. Všetkých 259 nakúpených vozidiel mal dodávateľ odovzdať pôvodne do polovice decembra. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) to pripisuje aj situácii v USA. Uviedol to na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády.

12.11.2025 17:55
Pilot F-16 Eduardo Castaneda: Je to pre mňa česť priviezť stíhačky z USA sem na Slovensko
Video
Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

„Meškajú dodávky Black Hawkov, aj jedných aj druhých – aj tých, čo boli objednané za (bývalého ministra obrany Jaroslava, pozn. TASR) Naďa, aj tých našich. Meškajú F-16, meškajú JLTV (ľahké taktické viacúčelové vozidlá, poznámka TASR),“ uviedol. Chýbajú podľa neho aj komponenty pre výrobu áut.

Ako Kaliňák poznamenal, priemerne má armáda funkčných asi 30 percent vozidiel. S obnovou plánuje rezort pokračovať. Nakúpiť chce cisterny na pohonné látky či pitnú vodu, hasičské autá či vyprosťovače.

Rezort obrany sa pridal k nákupu nákladných vozidiel Tatra, ktorý pôvodne realizovalo samostatne Česko, v decembri minulého roka. Slovenský rezort obrany ich zatiaľ kúpil 250.

Cvičenie Slovenský štít vo vojenskom výcvikovom...
Cvičenie Slovenský štít vo vojenskom výcvikovom...
+13Cvičenie Slovenský štít vo vojenskom výcvikovom...

Cena kupovaných ručných zbraní

Cenu kupovaných ručných zbraní sa ministerstvo obrany snaží znížiť. Rezort počíta so sumou 1000 až 1500 eur za pušku bez dodatočného vybavenia. Po rokovaní vlády to v reakcii na utorkovú (11. 11.) kritiku nákupu zbraní zo strany SaS vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák.

Suma 100 miliónov eur, o ktorej predstavitelia SaS v utorok na tlačovej konferencii hovorili, podľa neho nie je reálna. „Práve preto som s tou sumou bol nespokojný, pretože, keď to ľahko predelíte, tak vám vychádza, že tá suma by mala byť niekde na úrovni šesť- alebo sedemtisíc za jednu zbraň, čo je, pochopiteľne, nezmysel,“ vyhlásil Kaliňák.

Ďalšie stíhačky F-16 prileteli na Slovensko.
Ďalšie stíhačky F-16 prileteli na Slovensko.
+28Ďalšie stíhačky F-16 prileteli na Slovensko.

Ako minister dodal, výber slovenského výrobcu avizovalo ministerstvo vopred a všetky zmluvné informácie budú zverejnené.

Opozičná strana SaS v utorok kritizovala, že ministerstvo obrany plánuje nakúpiť ručné zbrane bez verejného obstarávania. Cena by podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) mala byť na úrovni 100 miliónov eur. Považuje to za priveľa.

Viac na túto tému: #zbrane #ministerstvo obrany #Robert Kaliňák #Tatra #Black Hawk #stíhačka F-16
