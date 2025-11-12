Na Slovensku odštartovala zbierka 5000 darčekov pre deti v ukrajinskom Chersone

Na Slovensku odštartovala vianočná zbierka 5000 darčekov pre deti v ukrajinskom Chersone. Ľudia môžu do 3. decembra pomôcť prinesením balíčka alebo finančným príspevkom. Iniciatívou chcú organizátori zbierky týmto deťom priniesť radosť, pozdvihnúť sebavedomie a vrátiť dôstojnosť.
Foto: SITA/AP, Evgeniy Maloletka
Matka Anastasia Aleksejevová (31) sa pozerá na zranenie svojho 11-ročného syna Vladislava Aleksejeva po tom, čo ich oboch zranila ruská raketa v meste Kryvyj Rih.
Cieľom iniciatívy je získať vianočné dary pre všetky deti z Chersonu, ktoré sa skladajú z nových, nepoužitých vecí. „Ulice v Chersone sú prázdne, lebo Rusi strieľajú na všetkých, čo uvidia, a je im jedno, či je to žena alebo dieťa. Deti žijú v neustálom strachu z náletov a majú pri sebe len to, čo si dokázali vziať pri úteku z domu. (…) Chceli by sme, aby tento rok boli ich Vianoce iné – všetky deti dostanú svoj vlastný nový darček, aby vedeli, že sme na ne nezabudli," uviedla iniciátorka projektu Monika Kozelová.
Krvavé sviatky. Rusi na Vianoce priniesli do Chersonu smrť
,,Svet musí vidieť, s akým absolútnym zlom bojujeme," reagoval ukrajinský prezident Voldymyr Zelenskyj na to, ako Rusi na Vianoce 24. decembra ostreľovali Cherson, ktorý sa ukrajinským silám podarilo pred niekoľkými týždňami oslobodiť. Ruský útok na mesto si vyžiadal minimálne 10 obetí a desiatky zranených. Pozrite si video Chersonskej regionálnej vojenskej správy.
Partnerom projektu sa stal aj ukrajinský veľvyslanec Myroslav Myronovič Kastran. Záštitu prebral aj starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren. „Cherson je naše spriatelené mesto, a preto mu chceme pomôcť. Cherson bol kedysi väčší ako Bratislava a dnes v ňom žije len toľko ľudí, ako je v našej mestskej časti,“ skonštatoval.
Rusi v Chersone zasiahli aj Červený kríž
Ruskí okupanti museli pred niekoľkými týždňami z Chersonu potupne ustúpiť. A tak mesto aspoň hlava-nehlava ostreľujú, ako to urobili aj 15. januára. "Zasiahli kanceláriu Červeného kríža a centrum pre rehabilitáciu detí s telesným postihnutím. Pri delostreleckej paľbe bolo zranených sedem ľudí,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo obrany a na Twitteri zverejnili video z Chersonu.