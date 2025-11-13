Pravda Správy Domáce VIDEO: Šutaj Eštok v ta3 o odškodnení pre čurillovcov: Absurdné, bezprecedentné. Som pripravený konfrontovať sa s 'partiou kovbojov'

VIDEO: Šutaj Eštok v ta3 o odškodnení pre čurillovcov: Absurdné, bezprecedentné. Som pripravený konfrontovať sa s 'partiou kovbojov'

Za svojimi vyjadreniami k čurillovcom si stojím, kedykoľvek som pripravený aj na súde byť konfrontovaný s touto partiou "kovbojov", povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

13.11.2025 07:30
debata (17)
Šutaj Eštok o odškodnení pre čurillovcov: Absurdné, bezprecedentné. Pozrite si, aké sú jeho argumenty
Video
Zdroj: ta3

Šutaj Eštok vysvetľoval v televízii ta3 svoj postoj a kroky voči rozsudku, ktorý ho zaväzuje ospravedlniť sa skupine policajtov za status zverejnený na sociálnej sieti. Minister súd prehral, lebo nereagoval na predvolanie ani sa neodvolal proti rozsudku súdu. Dokumenty mu prišli do elektronickej schrábky, Šutaj Eštok argumentoval, že o tom nevedel, lebo sa do schránky nepozerá.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť. Šiestim policajtom má tiež zaplatiť spolu 90-tisíc eur, trovy konania a úroky z omeškania.

Matúš Šutaj Eštok Čítajte viac Bum-bác a je to. Slovenský súd naraz rozhodol expresne rýchlo Matúš Šutaj Eštok Čítajte viac Šutaj Eštok „kontumačne“ prehral súd s čurillovcami, musí im zaplatiť vysoké odškodné. Minister reagoval
Facebook X.com 17 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Matúš Šutaj Eštok
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"