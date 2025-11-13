VIDEO: Šutaj Eštok v ta3 o odškodnení pre čurillovcov: Absurdné, bezprecedentné. Som pripravený konfrontovať sa s 'partiou kovbojov'

Šutaj Eštok vysvetľoval v televízii ta3 svoj postoj a kroky voči rozsudku, ktorý ho zaväzuje ospravedlniť sa skupine policajtov za status zverejnený na sociálnej sieti. Minister súd prehral, lebo nereagoval na predvolanie ani sa neodvolal proti rozsudku súdu. Dokumenty mu prišli do elektronickej schrábky, Šutaj Eštok argumentoval, že o tom nevedel, lebo sa do schránky nepozerá.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť. Šiestim policajtom má tiež zaplatiť spolu 90-tisíc eur, trovy konania a úroky z omeškania.Čítajte viac Bum-bác a je to. Slovenský súd naraz rozhodol expresne rýchlo Čítajte viac Šutaj Eštok „kontumačne“ prehral súd s čurillovcami, musí im zaplatiť vysoké odškodné. Minister reagoval