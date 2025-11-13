Pravda Správy Domáce Pokračoval súdny proces s holandským kapitánom, obžalovaným z vraždy Slovenky

Pokračoval súdny proces s holandským kapitánom, obžalovaným z vraždy Slovenky

Na Mestskom súde Bratislava I pokračoval súdny proces s obžalovaným Holanďanom Gerritom Janom K. v kauze vraždy jeho priateľky Simony z roku 2014. Predvolaní sú odborníci z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR. Obžalovaný nebol na hlavnom pojednávaní osobne prítomný.

13.11.2025 11:34
Podľa polície mal Gerrit Jan K. Simonu najskôr zraniť a potom zapáliť. Zo znaleckého posudku vyplýva, že ohnisko požiaru bolo pravdepodobne na telesných pozostatkoch zosnulej. Požiar vznikol pravdepodobne úmyselným konaním osoby, ktorá najskôr poliala obeť horľavinou.

Predseda senátu mestského súdu vo štvrtok predpoludním hlavné pojednávanie prerušil. Pokračovať bude 20. novembra prehrávaním kamerových záznamov o pohybe obžalovaného a čítaním listinných dôkazov.

Gerrita Jana K. vydali na jar 2023 holandské orgány na Slovensko na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Krajský súd v Bratislave ho napokon prepustil z väzby na slobodu z dôvodu, že obžalovaný nemaril trestné konanie.

Obžaloba sa týka incidentu, ktorý sa odohral na bratislavskej Obchodnej ulici v novembri 2014. Okresný súd Bratislava I koncom septembra 2016 uznal Holanďana za vinného z vraždy. Odvolací Krajský súd v Bratislave vrátil prípad naspäť prvostupňovému súdu v marci 2017.

Vyriešenie kauzy skomplikovala dlhodobá práceneschopnosť sudcu Rolanda Keményho, ktorý už bol v poradí druhým sudcom v prípade. Kauzu potom dostal na stôl zákonný sudca Michal Valent.

Podľa polície mal obžalovaný Simonu z okresu Senica poraniť nezisteným predmetom na hlave a potom ju zapáliť. Zavraždená utrpela rozsiahle popáleniny na viacerých častiach tela. Podľa prokuratúry bola motívom vraždy žiarlivosť.

