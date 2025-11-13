Študent, ktorý spustil kriedovú vlnu, je podľa Smeru obeťou systému ako Cintula. Strana ukázala prstom na PS

Podľa Smeru PS zneužíva študenta
Video, ktoré získala TV JOJ, zachytáva študenta Michala, ako píše kriedové odkazy pred popradským gymnáziom. Pri ňom je aj riaditeľka školy Mária Vojtaššáková, ktorá situáciu natáčala a študentovi vyhrážala trestným oznámením. Na zázname bola prítomná aj poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Darina Luščíková, ktorá študenta podporila.
Poslankyňa Luščíková predtým vo videu vyhlásila, že Robert Fico (Smer) opakovane uráža a ponižuje študentov a nemá na škole čo robiť. „Premiér, ktorý pohŕda mladými ľuďmi, nemá čo hľadať na školách. Je to výsmech študentstvu, demokracii a slobode,“ uviedla s kritikou jeho zahraničnej politiky a stretnutí s diktátormi. Poslankyňa následne stála aj pri študentovi, ktorý písal nápisy. Luščíková sa pre TV JOJ neskôr vyjadrila, že s nápismi nemá nič spoločné a na mieste bola len kvôli videu o plánovanej besede.
Strana Smer na incident zareagovala tlačovou konferenciou, na ktorej vystúpil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer). Obvinil PS, že študenta zneužíva na „politický súboj“ a prirovnal ich konanie k praktikám Igora Matoviča (Slovensko). Gašpar uviedol, že PS nenachádza témy, ktorými by prerazilo, a preto prechádza k vulgárnej, dehumanizačnej politike šírenia nenávisti a neznášanlivosti, ktorou „vyrába obete“.
Tibor Gašpar tvrdí, že Michal v jeho veku nevie vyhodnotiť všetky súvislosti a „dostáva sa pod tlak“, pričom z tohto zneužívania obvinil aj médiá, ktoré by podľa neho mali prestať mladíka zneužívať na boj so Smerom. Podpredseda parlamentu vyzval aj ľudí na sociálnych sieťach, vrátane sympatizantov Smeru, aby prestali s útokmi voči študentovi. Smer zároveň šokujúco vyhlásil, že študent Michal je obeťou rovnakého „systému“, ktorý sa na Slovensku vytvoril v posledných rokoch, ako aj atentátnik Juraj Cintula. Gašpar pripomenul, že atentát mal byť mementom, no dejú sa opak. „Ak chce takýmto spôsobom viesť PS politický súboj, sme odsúdení na cestu do pekla,“ dodal Gašpar.
Zasahovala polícia
Krátko po incidente v Poprade zasiahla polícia, ktorá študenta počas vyučovania odviedla na výsluch. Približne po hodine a pol ho prepustili a mohol sa vrátiť do školy. Polícia v súčasnosti prípad preveruje.
Riaditeľka gymnázia sa dištancovala od akýchkoľvek politických prepojení, vyhlásila, že nikdy nekandidovala ani nevystupovala v mene žiadnej ideológie. Premiér Fico uviedol, že zrušenie jeho diskusie na škole nesúviselo s kriedovými nápismi, ale s tým, že riešil tému možného infringementu pre novelu ústavy, a preto požiadal riaditeľku o zmenu termínu.Čítajte viac Žiak z Popradu vyvolal po celom Slovensku kriedovú vlnu odkazov Ficovi. Riaditeľka školy prehovorila
Kriedová vlna zaplavila Slovensko
Policajný zásah voči študentovi vyvolal vlnu solidarity. Kriedové nápisy na podporu Michala a kritiku vlády sa objavili vo veľkých mestách, ale aj v menších obciach po celom Slovensku, a dokonca aj na Ukrajine.
Hoci Smeru neprekáža, keď občania vyjadria kriedami svoj názor, pokiaľ nepoškodzujú majetok, Tibor Gašpar uviedol, že voči hanlivým a nenávistným výrokom, ktoré urážajú a dehumanizujú, sa musí spoločnosť postaviť. Heslá ako „Fico sa bojí študentov“ alebo „Veľkí chlapi sa kriedy neboja“ sa šíria spoločne s výzvou s názvom Kriedová novembrová vlna – solidarita s Murom. Organizátori apelujú na občanov, aby do 17. novembra písali krátke a slušné odkazy o slobode slova, pripomínajúc tak odvahu mladých ľudí v novembri 1989.Čítajte aj Atentátnik Cintula sa odvolal, o jeho treste rozhodne Najvyšší súd