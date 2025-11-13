Atentátnik Cintula sa odvolal, o jeho treste rozhodne Najvyšší súd

Juraj Cintula, dôchodca odsúdený za minuloročný atentát na premiéra Roberta Fica, sa prostredníctvom svojho obhajcu odvolal proti rozsudku. Špecializovaný trestný súd ho v októbri uznal vinným z trestného činu teroristického útoku a vymeral mu trest odňatia slobody na 21 rokov. Vecou sa tak teraz bude zaoberať Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Výsluchmi svedkov pokračuje po mesiaci na ŠTS, pracovisko Banská Bystrica ostro sledovaný proces s obžalovaným atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Sedemdesiatdvaročný atentátnik si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie, pričom rozsudok označil za nespravodlivý. Jeho obhajca Namir Alyasry následne potvrdil, že odvolanie bude podané. Hoci Cintula vinu na súde nepoprel, jeho obhajoba dlhodobo spochybňovala právnu kvalifikáciu činu ako terorizmus, s ktorou napokon súdna komora súhlasila. Žalobkyňa sa po vynesení rozsudku práva na odvolanie vzdala.
Je to nespravodlivé, kričal Cintula, keď si vypočul verdikt
