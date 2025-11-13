On-line kasína rastú rekordným tempom. Štát z nich má stovky miliónov, no prichádza o ešte viac. Ako sú na tom susedné krajiny?

Novela zákona o hazardných hrách, ktorú predložil minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak (nom. Smeru), sa priamo nezaoberá on-line hazardom, hoci práve tento segment na Slovensku stále rastie. Podľa dát Úradu pre reguláciu hazardných hier (UHRR) najväčší podiel na trhu si držia internetové kasína, ktoré medziročne zaznamenali nárast výťažku o 29,9 percenta. Ich rastúca popularita otvára otázku, či by si práve on-line hry nemali zaslúžiť väčšiu pozornosť a či je ich právna úprava dostatočná.
Hazard, najmä ten v on-line priestore, je na Slovensku veľkým biznisom. Potvrdzujú to aj štatistiky: Slováci za rok 2024 v on-line kasínach prehrali takmer 476 miliónov eur. Na kurzových stávkach prišli o ďalších 313 miliónov eur, pričom štát z on-line hazardu získal na daniach približne 213 miliónov eur. Bavíme sa však len o legálnom prostredí, ktoré v porovnaní s tým „šedým” on-line hazardom je dosť malé. Podľa odhadov Inštitútu pre reguláciu hazardných hier len na daniach z nelegálnych on-line stávok štátny rozpočet ročne prichádza o 300 až 600 miliónov eur.
Hazard sa presúva za oponu internetu
Ako sa u nás určuje legálnosť on-line herne? Zákon o hazardných hrách hovorí jasne. Prevádzkovať internetové kasíno či stávkovú kanceláriu možno len s platnou licenciou od UHRR. Úrad zároveň vedie zoznam legálnych a nelegálnych webov, pričom stránky bez povolenia slovenské úrady pravidelne blokujú. Licenciu môžu získať len firmy so sídlom v EÚ alebo tie, ktoré splnia prísne finančné a technické podmienky.
Prevádzkovatelia on-line kasín musia používať slovenskú doménu (.sk) a na svojich stránkach zverejňovať všetky zákonom stanovené údaje – od čísla licencie až po jasné upozornenia o možných rizikách hrania. Každý hráč sa musí registrovať na svoje meno a mať len jeden účet u jedného prevádzkovateľa. Zákon zároveň zakazuje účasť mladistvým a osobám zapísaným v registri vylúčených hráčov. Do tohto registra sa môžu ľudia zaradiť aj dobrovoľne, ak chcú so stávkovaním prestať.
Minister Huliak obhajuje svoju novelu zákona o hazarde aj tým, že intenzívny prechod hazardu do on-line prostredia prináša potrebu účinnejšie zabezpečiť tento priestor. „Snažíme sa hazard dostať pod stopercentnú kontrolu. Ako to má Fínsko, ako to má Nórsko, ako to má Dánsko. Snažíme sa dokonca, aby Tipos bol lídrom ako slovenská národná lotériová spoločnosť,“ pokračoval.
Podľa jeho slov je cieľom novely zákona o hazarde, aby sa tento biznis nesústreďoval v šedej zóne a aby štát z neho mal príjem. „Z okolitých krajín napríklad také Poľsko blokuje okolo 50-tisíc nelegálnych webov. Slovenská republika 458,” povedal.
Koaličný partner a nominant SNS Tomáš Taraba mu však oponuje: podľa neho sa treba skôr sústrediť na rovnaké zdanenie kamenných a on-line kasín, tak ako je to vo väčšine krajín Európskej únie.
Slovensko nie je jediným štátom, ktorý rieši tému regulácie on-line hazardu. Podobné pravidlá majú aj iné krajiny naprieč Európou, hoci každá k nim pristupuje trochu inak. Niekde trh ovláda štát, inde funguje voľná súťaž s prísnymi licenčnými podmienkami. Ako to ovplyvnilo biznis nelegálnych herní? Pravda si posvietila na to, ako trh zo stávkami regulujú iné európske krajiny.
Monopol verzus voľný trh
Vo Fínsku napríklad vládne štátny monopol. Spoločnosť Veikkaus má výhradné práva na organizovanie hazardných hier. Žiadne iné on-line kasíno tam licenciu nezíska. Zákon je prísny do takej miery, že aj „hry zadarmo“ sú zakázané, ak existuje teoretická šanca, že by človek mohol prísť o skutočné peniaze. Ďalším pravidlom je, že Fíni si nemôžu vkladať peniaze na herný účet medzi polnocou a šiestou ráno. Krajina však pripravuje liberalizáciu, a to od roku 2026, keď sa na trh dostanú aj súkromní prevádzkovatelia.
Aj napriek tomu podľa denníka Helsinki Times približne polovica fínskych výdavkov na on-line hazard smeruje k zahraničným stránkam, ktoré priťahujú hráčov menej prísnymi obmedzeniami, širším výberom hier a konkurenčnými bonusmi.
V reakcii na rastúci trh on-line hazardných hier a významný podiel zahraničných prevádzkovateľov Fínsko plánuje do roku 2026 zaviesť licenčný systém, vďaka ktorému majú dostať šancu aj súkromní prevádzkovatelia. Cieľom tejto reformy je primárne zvýšiť reguláciu trhu, posilniť ochranu spotrebiteľov a zvýšiť príjmy štátu.
Kým Fínsko stavia na štátny monopol, Holandsko sa vydalo opačnou cestou. Hazardné hry legalizovalo v roku 2021. V rovnakom čase svoj trh otvorilo pre súkromných prevádzkovateľov, no s jasnými pravidlami. Reklamu na on-line hazard tu nesmú robiť známe osobnosti, influenceri ani bývalí športovci. Každý hráč má povinné limity a register vylúčených osôb funguje takmer bezchybne.
Reforma, zdá sa, bola úspešná. Podľa dát Holandského úradu pre hazardné hry (KSA) už po troch rokoch od liberalizácie sa z nelegálneho do legálneho prostredia presunulo až 94 percent hráčov. „Tento trend možno vysvetliť prechodom hráčov na nelegálne webové stránky po zavedení nových pravidiel,“ konštatuje KSA. Lenže tí, ktorí do stávok posielajú najväčšie sumy, naďalej preferujú neregulované prostredie.
Podľa KSA vlani bola odhadovaná veľkosť trhu s nelegálnymi stávkami 617 miliónov eur v porovnaní s objemom legálneho trhu 600 miliónov eur. Teda viac ako polovica všetkých financií vložených do hazardu končí na nelegálnych stránkach. Tiež je pozoruhodné to, že malá skupina hráčov – okolo šiestich percent – svojimi stávkami v nelegálnom prostredí vie prekonať objem celého legálneho trhu.
V Maďarsku legálny trh prehráva
V Poľsku sa k on-line hrám dá dostať len s veľkou dávkou trpezlivosti. Väčšina trhu patrí štátu a súkromníci majú len malý priestor. Podľa poľských zákonov môže on-line kasínové hry prevádzkovať iba štátom vlastnený operátor Totalizator Sportowy. Zaujímavé je, že nielen prevádzkovatelia, ale aj samotní hráči môžu byť pokutovaní, ak sa zapoja do nelegálnych hier, a dokonca môžu prísť o celú výhru.
Napriek prísnemu režimu Poľsko patrí medzi najrýchlejšie rastúce trhy so stávkami v strednej Európe. V roku 2024 dosiahli hrubé príjmy z regulovaného on-line hazardu takmer 900 miliónov eur, čo je medziročný nárast až o 25 percent. Motorom tohto rastu sú športové stávky, ktoré sa v Poľsku tešia silnému záujmu a väčšina z nich prebieha cez legálne licencované stránky – približne tri štvrtiny všetkých.
Napriek značným investíciám do platformy štátneho prevádzkovateľa ostáva jeho podiel na trhu obmedzený, najmä pre prísne pravidlá reklamy a marketingu. Výsledkom je, že približne 40 percent trhu ovládajú nelicencovaní zahraniční prevádzkovatelia. Vzniká tak paradox: legálny trh síce rastie, no popri ňom sa rozvíja aj „sivý“ segment porovnateľnej veľkosti. Podľa odhadov dosahuje nelegálny on-line hazard v Poľsku ročne až 65 miliárd zlotých (15,3 miliardy eur).
To znamená, že trh s on-line hazardom expanduje, no viac ako 1,2 milióna hráčov stále pravidelne využíva nelicencované stránky. Zároveň sa objavujú nové kontrolné štruktúry, čoraz otvorenejšia politická diskusia a rastie aj pochopenie, že súčasný model nie je dlhodobo udržateľný.
Maďarsko zvolilo kompromisný prístup. Štát si ponechal lotérie pod vlastnou kontrolou, no od roku 2023 umožnil vstup licencovaným on-line kasínam a stávkovým kanceláriám. Podľa analytickej spoločnosti Yield Sec, ktorá sleduje on-line trhy pomocou dátových a technologických riešení, je maďarský trh s on-line hazardom napriek tomu „zložitý a ťažko kontrolovateľný ekosystém“.
Nelegálne a nelicencované platformy tu podľa ich odhadov stále dominujú – v roku 2023 mali tvoriť až 93 percent trhu, zatiaľ čo legálne subjekty len sedem percent. Licencovaní prevádzkovatelia navyše musia byť prepojení s kamennými kasínami, takže on-line kasíno bez fyzickej pobočky v krajine nevznikne. Ak sa hráč rozhodne s hraním prestať, systém ho do hodiny automaticky zablokuje.
Podobný model má Slovinsko, kde on-line kasíno môže prevádzkovať tiež len ten, kto má aj fyzickú pobočku. V dôsledku tejto požiadavky sú jedinými subjektmi, ktoré môžu požiadať o on-line licenciu, dvaja slovinskí prevádzkovatelia lotérií a koncesionári kasín. Hráči sa môžu z hrania vylúčiť až na tri roky a svoje rozhodnutie nemôžu odvolať.
Napriek tomu finančná správa krajiny pravidelne odhaľuje desiatky prípadov nelegálnych stránok a podáva žaloby. Presný rozsah nelegálneho trhu však nie je známy – úrady síce priznávajú, že jeho podiel môže byť značný, no konkrétne percentá chýbajú.
Podľa analýzy spoločnosti Yield Sec nelegálne on-line hazardné platformy, najmä nelicencované kryptokasína a predikčné trhy, čoraz viac ovládajú európsky trh. V roku 2024 už nelegálny hazard prekonal legálny nielen rozsahom aktivít, ale aj objemom finančných tokov. V krajinách EÚ rástol neregulovaný segment rýchlejšie než legálny, ktorý síce vzrástol o 30 percent na 33,64 miliardy eur, no celý trh sa rozšíril až o 46 percent na 114,3 miliardy eur.
Zatiaľ čo legálni prevádzkovatelia sa držia prísnych pravidiel, daní a licenčných poplatkov, nelicencované stránky pôsobia mimo kontroly regulačných úradov a často cielia aj na krajiny, kde nemajú povolenie. Výsledkom je nárast nelegálnych transakcií a únik miliárd eur, ktoré by inak smerovali do verejných rozpočtov.