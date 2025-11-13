Pol roka po smrti chlapca sú známe výsledky vody z kúpaliska v Štúrove: amébu vo vzorkách nenašli

„Vo vyšetrovaných vzorkách sme Naegleriu fowleri (NF) laboratórne nepotvrdili. NF sa vo vzorke nepotvrdila ani nebola pod detekčnou hranicou, no ÚVZ nevylučuje, že bola na iných miestach mimo vyšetrovaných vzoriek,“ uviedol úrad.
Ozrejmil, že na kúpalisku Vadaš opakovane laboratórne potvrdili prítomnosť améb (rod Naegleria a rod Acanthamoeba). „Ak je laboratórne potvrdený rod Naegleria, tak to poukazuje na riziko, že sú vhodné podmienky na výskyt ďalších druhov tohto rodu vrátane NF,“ vysvetlil ÚVZ. Dodal, že v monitoringu kvality vody na kúpanie so zameraním na výskyt améb naďalej pokračuje.
Epidemiologické vyšetrovanie vzoriek vody z kúpaliska súvisí s úmrtím 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil mikroorganizmom Naegleria fowleri. Chlapec sa začiatkom júna zúčastnil na plaveckom výcviku na Vadaši. Areál termálneho kúpaliska následne dočasne zatvorili.
Rodičia chlapca, ktorý sa na Vadaši nakazil, apelujú na zvýšenú opatrnosť pri kúpaní, obzvlášť u detí. „Nikdy by nás nenapadlo, že sa to môže stať práve nášmu synovi. Chceme, aby sa takýmto prípadom v budúcnosti predchádzalo a aby ľudia vedeli, že aj malé opatrenia môžu zachrániť život," uviedla matka dieťaťa pre portál noviny.sk.
Rodina zároveň vyvrátila dezinformácie, ktoré sa šírili po tragédii o ich pobyte na dovolenke. „Áno, bolo to veľmi ťažké. Stratíte dieťa a ešte musíte čítať výmysly o tom, že ste boli niekde na dovolenke. To vôbec nie je pravda,“ povedala. Spomenula, že Tomáško bol športovec. „Miloval futbal aj florbal – na plavecký si dokonca zobral florbalovú hokejku a loptičku, chcel si s kamarátmi zahrať.“
Nákaza slzovičkovkou zhubnou (Naegleria fowleri) vzniká zvyčajne vtedy, keď sa kontaminovaná voda dostane do nosovej dutiny. Odtiaľ preniká do mozgu a vyvoláva ochorenie naeglerióza. Nákaza je veľmi zriedkavá, celosvetovo sa eviduje len niekoľko stoviek ochorení.