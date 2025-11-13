Pravda Správy Domáce Pol roka po smrti chlapca sú známe výsledky vody z kúpaliska v Štúrove: amébu vo vzorkách nenašli

Pol roka po smrti chlapca sú známe výsledky vody z kúpaliska v Štúrove: amébu vo vzorkách nenašli

Vo vyšetrovaných vzorkách vody z kúpaliska Vadaš v Štúrove, odobratých v júni v súvislosti s úmrtím 11-ročného chlapca, sa nepotvrdil výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri. Pre TASR to potvrdili z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

13.11.2025 13:50
ÚVZ améby Foto: ,
Pracovníčka so vzorkou počas tlačového brífingu Úradu verejného zdravotníctva SR k vyšetrovaniu améb v Bratislave 25. júna 2025.
debata

„Vo vyšetrovaných vzorkách sme Naegleriu fowleri (NF) laboratórne nepotvrdili. NF sa vo vzorke nepotvrdila ani nebola pod detekčnou hranicou, no ÚVZ nevylučuje, že bola na iných miestach mimo vyšetrovaných vzoriek,“ uviedol úrad.

Ozrejmil, že na kúpalisku Vadaš opakovane laboratórne potvrdili prítomnosť améb (rod Naegleria a rod Acanthamoeba). „Ak je laboratórne potvrdený rod Naegleria, tak to poukazuje na riziko, že sú vhodné podmienky na výskyt ďalších druhov tohto rodu vrátane NF,“ vysvetlil ÚVZ. Dodal, že v monitoringu kvality vody na kúpanie so zameraním na výskyt améb naďalej pokračuje.

Epidemiologické vyšetrovanie vzoriek vody z kúpaliska súvisí s úmrtím 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil mikroorganizmom Naegleria fowleri. Chlapec sa začiatkom júna zúčastnil na plaveckom výcviku na Vadaši. Areál termálneho kúpaliska následne dočasne zatvorili.

Rakúska polícia Čítajte aj Matka omylom zrazila svoju dcéru autom, dieťa zomrelo

Rodičia chlapca, ktorý sa na Vadaši nakazil, apelujú na zvýšenú opatrnosť pri kúpaní, obzvlášť u detí. „Nikdy by nás nenapadlo, že sa to môže stať práve nášmu synovi. Chceme, aby sa takýmto prípadom v budúcnosti predchádzalo a aby ľudia vedeli, že aj malé opatrenia môžu zachrániť život," uviedla matka dieťaťa pre portál noviny.sk.

Rodina zároveň vyvrátila dezinformácie, ktoré sa šírili po tragédii o ich pobyte na dovolenke. „Áno, bolo to veľmi ťažké. Stratíte dieťa a ešte musíte čítať výmysly o tom, že ste boli niekde na dovolenke. To vôbec nie je pravda,“ povedala. Spomenula, že Tomáško bol športovec. „Miloval futbal aj florbal – na plavecký si dokonca zobral florbalovú hokejku a loptičku, chcel si s kamarátmi zahrať.“

Nákaza slzovičkovkou zhubnou (Naegleria fowleri) vzniká zvyčajne vtedy, keď sa kontaminovaná voda dostane do nosovej dutiny. Odtiaľ preniká do mozgu a vyvoláva ochorenie naeglerióza. Nákaza je veľmi zriedkavá, celosvetovo sa eviduje len niekoľko stoviek ochorení.

polícia Čítajte aj Hrozivý prípad na východe Slovenska: Nezvestné dievča našli znásilnené a zamknuté na povale
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Naegleria fowleri #améba
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"