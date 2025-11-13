Pravda Správy Domáce Riaditeľ prešovskej nemocnice odstúpil z funkcie

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Juraj Smatana požiadal o ukončenie svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa nemocnice z osobných a zdravotných dôvodov. Informovala o tom PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.

13.11.2025 15:35 , aktualizované: 15:43
Riaditeľ nemocnice Juraj Smatana počas slávnostného otvorenia zrekonštruovanej časti psychiatrie a detského psychiatrického stacionára vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove 19. septembra 2025.
„Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer) jeho žiadosti vyhovel a k dnešnému dňu, t. j. 13. novembru 2025, Smatana končí na tejto pozícii,“ uviedla Pavliková s tým, že novou riaditeľkou FNsP Prešov bude od piatka (14. 11.) Ľubica Hlinková. Smatana zostáva zamestnancom nemocnice.

