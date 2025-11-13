„Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer) jeho žiadosti vyhovel a k dnešnému dňu, t. j. 13. novembru 2025, Smatana končí na tejto pozícii,“ uviedla Pavliková s tým, že novou riaditeľkou FNsP Prešov bude od piatka (14. 11.) Ľubica Hlinková. Smatana zostáva zamestnancom nemocnice.Čítajte aj Utajený projekt za 1,2 miliardy: Nemocnica vo Vajnoroch môže ochromiť dopravu aj štátny rozpočet, varuje odborník
Riaditeľ prešovskej nemocnice odstúpil z funkcie
Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Juraj Smatana požiadal o ukončenie svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa nemocnice z osobných a zdravotných dôvodov. Informovala o tom PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.
Foto: TASR, Veronika Mihaliková