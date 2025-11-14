Keď voňavky nestačia. Zlodeji ukradli z prístavu pri Bratislave loď, nepohrdnú ani chodníkom z bronzu

„Naša loď Romana 430 zmizla z prístavu na Korze Zálesie“ – takto znel oznam, ktorý zverejnil začiatkom týždňa jej majiteľ Peter Derevenec zo Zálesia. Loďku kotvil v blízkosti móla, kde mala spolu s inými dlhodobo svoje stabilné miesto. Využíval ju nielen na prepravu po Malom Dunaji, dobrým pomocníkom bola aj pri inštalácii umenia. „Naposledy sme ju používali v septembri pri spätnej montáži sôch Kvety Dunaja. Roky bola súčasťou prístavu, ako sme to vždy plánovali — aby ku Korzu patril aj bezpečný prístav. Žiaľ, plány sú fuč… aj s loďou,“ opísal.
Krádež priznala aj polícia. „Môžeme potvrdiť, že policajti Okresného riaditeľstva PZ v Senci v súčasnosti vyšetrujú okolnosti prípadu krádeže lode. Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ v Senci je v tejto súvislosti vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže,“ uviedol pre Pravdu hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.Čítajte viac Zlodeji sa nám smejú do očí, polícia nič nezmôže. Niektorí sa vyhrážajú, že si nás počkajú, hovoria majitelia obchodu
Policajtov zaujímala cena
Keď Derevenec našiel „prázdny dok“, najskôr váhal, či má zavolať aj mužov zákona. „Vôbec som neuvažoval, že to ohlásim, lebo je mi jasné, že z toho bude nulový výtlak,“ hovorí. Napokon sa rozhodol kontaktovať priamo štátnu políciu. Hoci si na hliadku musel počkať, napokon prišli až traja príslušníci. „Reťaz, ktorá je padnutá vo vode, tú ani nevytiahli. Potom mi povedali, aby som prišiel na výsluch,“ priblížil úvodné stretnutie okradnutý majiteľ.
Políciu podľa jeho slov zaujímala najmä cena lode, pričom naznačovala, že po rokoch zrejme jej hodnota klesla. „Z toho predpokladám, že do nejakej sumy sa tým nemusia zaoberať. Keď sa rozhodli, že krádež musia riešiť, výsluch pokračoval konštruktívne,“ ocenil. Myslí si, že policajti pracujú v náročných podmienkach, napriek tomu sa snažia svoju prácu robiť čo najlepšie. „Správali sa slušne, snažili sa, treba ich pochváliť. Problém je skôr niekde hore,“ skonštatoval.
Loď kupoval z Poľska ešte počas pandémie priamo od výrobcu, pretože na Slovensku predávali rovnaké plavidlá trikrát drahšie. S dvojicou kamarátov ju boli vtedy prevziať v rúškach až na poľských hraniciach. „Loď bola zviazaná s Korzom, teda s projektom, ktorý rozvíjal obec. Mala pomôcť dotiahnuť Korzo ako miesto prístavu aj lodí do hláv občanov. Kúpil som ju, venoval som ju združeniu, aby si Korzo ľudia zobrali za svoje ako prístavisko,“ vysvetlil. Jej hodnota teda nebola len finančná. „S vybavením ma vyšla cirka na štyritisíc eur,“ doplnil.
Pomôcť by mohli kamery
Ako sa zlodejom podarilo odcudziť niekoľko metrov dlhú loď, je Petrovi neznáme. „Asi preštikli reťaz a ukradli ju po vode alebo si pritiahli k brehu príves a odtiahli ju po súši ďalej. Na Korze Zálesie sú kamery, záznamy má obec. Z nich by sa policajti niečo mohli dozvedieť. Zaujímali sa aj o to, ako dlho sa údaje archivujú,“ pokračoval.
Loď pritom kotvila pri Malom Dunaji roky. Derevenec si preto myslí, že krádež má súvis so zmenami v legislatíve. „Celkovo nárast zlej nálady, zloty a takýchto činov má určite spojitosť s novým Trestným zákonom,“ domnieva sa.
Polícii musí zaslať ešte fotografie člna a faktúru. „Najviac ich zaujímal môj vzťah k veci, či je vôbec moja. Čo ma zarazilo, je, že chceli moje číslo účtu, aby mi tam prípadne vrátili peniaze alebo niečo v tomto zmysle,“ podotkol. Hoci požiadal o pomoc aj verejnosť, o zmiznutej lodi sa zatiaľ nedozvedel nič nové.
Viac informácií o prípade polícia odmietla poskytnúť. „Pretože vyšetrovanie intenzívne pokračuje, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a rovnako aby nedošlo k jeho zmareniu prípadne ohrozeniu, akékoľvek bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ dodal Szeiff.
Zlodejov zlákal bronz
Knižnicu kurióznych prípadov dopĺňajú Piešťany, kde v noci z utorka na stredu zlodeji vyčíňali na pešej zóne. Z náučného chodníka známeho ako Neposlušná čiara zmizli bronzové plastiky. Na mieste zostal podľa radnice len hlavný reliéf – Frauenfeldov plán, dva kruhové od autora Patrika Kovačovského niekto násilne vytrhol a ukradol.
„Dva menšie reliéfy boli súčasťou súboru „Začiatok Neposlušnej čiary“, ktorý sa nachádza v parku pred fontánou, pri objekte „U páva“,“ opísala piešťanská radnica. „Reliéfy sú vytvorené z bronzu a predstavujú významnú časť diela, ktoré symbolicky spája históriu mesta Piešťany s jeho kultúrnou identitou. Ich hodnota je nielen umelecká, ale aj finančná – škoda presahuje 50 000 eur, čo znamená, že ide o závažný trestný čin,“ priblížila Alexandra Střelcová z piešťanského mestského úradu.
Mesto má podľa jej slov k dispozícii aj kamerové záznamy, ktoré odovzdalo štátnej polícii. „Vyzývame páchateľa, aby dielo anonymne vrátil, ideálne na pôvodné miesto,“ apelovala.
Polícia vyšetruje prípad ako trestný čin krádeže. „Konaním páchateľa bola predbežne škoda vyčíslená vo výške 35 000 eur. Nakoľko vo veci prebieha prípravné konanie, ktoré je konaním neverejným, a aby nedošlo k sťaženia alebo zmareniu vyšetrovanie, nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Veronika Dachová.
Zostala len diera
Nevyčísliteľnú stratu a zásah do kultúrneho dedičstva predstavuje krádež v obci Smolník v Košickom kraji. Z priečelia bývalej továrne na cigary, ktorá je v súkromnom vlastníctve, niekto ešte začiatkom mesiaca ukradol historické hodiny. Objekt je prázdny od roku 2008, keď tam s produkciou tabakových výrobkov skončili.
„Hodiny mohli mať váhu aj s celým mechanizmom okolo 200 až 300 kíl,“ uviedol pre ta3 starosta obce Radoslav Dlugoš. V obci boli podľa neho dominantou podobne ako inde hodiny na kostolných vežiach. Hodnota hodín môže dosahovať až 100-tisíc eur.
Ako po incidente uviedla polícia, vyšetrovateľ zo spišskonovoveskej kriminálky začal trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. „Vo veci polícia vykonáva potrebné procesné úkony. Zatiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a prípadné zmarenie úkonov poskytnutím ďalších informácií, nie je nateraz možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Lup núkali policajtom
V špirále bizarných prípadov pokračovali zlodeji z východoslovenskej metropoly v týždni, keď sa policajti zamerali na maloobchodné prevádzky. Keď ich prichytili pri čine, niektorí sa pokúsili ukradnutý tovar predať priamo príslušníkom zboru.
Ako opísala Illésová, prvá z policajných akcií bola ešte 4. novembra v troch mestách – v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Policajti číhali na zlodejov v teréne nielen v uniformách, ale aj inkognito v civilnom oblečení v predajniach.
V Spišskej Novej Vsi pristihli dvojicu tínedžerov, ktorí pred jedným z obchodných reťazcov ponúkali na predaj ukradnutý tovar s neodstránenými visačkami. V Michalovciach nastal podobný scenár. Osoba, ktorá z predajnej plochy „potiahla“ niekoľko flakónov voňaviek, sa ich pokúsila speňažiť hneď po odchode z obchodu. Policajtom v civilnom oblečení ich núkala za lepšiu cenu. „Výhodný biznis neprebehol, ‚predávajúci‘ odišiel so 100-eurovou blokovou pokutou,“ uviedla hovorkyňa.
Druhýkrát sa v rámci preventívno-bezpečnostnej akcie vybrali policajti do ulíc v utorok. Tentoraz len v uniformách. Ako zbor informoval, zadržali troch ľudí po tom, čo prešli cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Dvom uložili blokové pokuty, jeden prípad odstúpili na ďalšie konanie.