Uzavreli smrtiaci prameň na východe Slovenska. Starosta odtiaľ sám vyťahoval telo

Prameň, z ktorého si ľudia bežne naberajú vodu, sa nachádza v hlbokej jame s rozmermi približne 2 × 2 × 3 metre. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že CO₂ je ťažší ako vzduch a pri nízkom atmosférickom tlaku sa v tomto priestore nahromadí, čo vedie k uduseniu.
Starosta Ján Šatník uviedol, že sa nešťastné udalosti nahromadili: „V poslednom období sa tieto nešťastné udalosti nahromadili a vedenie závodu sa rozhodlo, že voľný odber na chvíľu zastaví, kým sa technicky nevyrieši odvetranie prameňa.“ Šatník však nehovorí iba o všeobecných udalostiach. O hrozivú osobnú skúsenosť sa podelil aj pre portál tvnoviny.sk. „Osobne som z tej jamy vynášal aj mŕtvolu, aj som tam dvoch chlapov zachránil.“ Upozornil, že stačia „dva-tri hlboké nádychy a človek upadne do bezvedomia. Ak ho nikto nenájde, zomrie na hypoxiu – nedostatok kyslíka v organizme.“
Fatálne incidenty aj napriek varovaniam
Tieto nešťastné udalosti sa v poslednom období nahromadili. K jednému z najtragickejších incidentov došlo v polovici septembra, kedy tam bol nájdený muž, ktorý neprežil. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove potvrdilo, že 14. septembra 2025 bol pri prameni nájdený 70-ročný občan Českej republiky bez známok života. Poverený príslušník viedol trestné stíhanie pre usmrtenie, no po pitve bolo zastavené, keďže išlo o úmrtie z chorobných príčin. Policajná hliadka asistovala rýchlej zdravotnej pomoci aj 3. novembra pri ošetrovaní ďalšej osoby, ktorá pri prameni odpadla.
Starosta pripomína aj ďalšie prípady. Asi pred vyše týždňom tam istý pán odpadol. „Snažil sa dostať z jamy, no robotníci, ktorí boli neďaleko, ho videli, tak mu pomohli. Prežil." Závažný bol aj incident z minulého roka pred Vianocami, kedy išli k odberu traja chlapi. Jeden z nich dokázal privolať pomoc, a hoci bol jeden z mužov ťažkej váhy, podarilo sa ich všetkých zachrániť. „Ja osobne som tam bol vynášať tých chlapov. Bolo treba šiestich ľudí," dodal starosta.
Miestnym obyvateľom sa však rozhodnutie o uzávere prameňa nepáči, hoci na mieste je osadená staršia tabuľa s upozornením na CO₂. Na sociálnych sieťach vyjadrili svoj nesúhlas a tvrdia, že si vedia poradiť aj bez zákazu, čím preukazujú nezodpovedné správanie, na ktoré poukázala aj spoločnosť Minerálne vody. Na zistenie prítomnosti CO₂ používajú nebezpečné, svojpomocné metódy. Patrí sem zapaľovanie sviečky – ak nehorí, vedia, že v jame chýba kyslík, pretože ho nahradil plyn. Iní si pomáhajú mechanicky, vírením vzduchu v jame pomocou búnd, aby nahromadený CO₂ rozptýlili, čo je extrémne rizikový spôsob, ako sa vyrovnať s nebezpečenstvom.
Dočasná uzávera kvôli komplexnej revízii
Vladimír Hatok, predseda Predstavenstva spoločnosti Minerálne vody, potvrdil, že odber nebol uzavretý natrvalo, ale dočasne pozastavený. „K tomuto rozhodnutiu sa spoločnosť, hoci nerada, odhodlala po poslednom incidente, ktorý upozornil na zvýšené bezpečnostné riziká v okolí odberného miesta,“ uviedol Hatok.
Dôvodom tohto kroku je komplexná revízia všetkých opatrení súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti. Problém nerieši iba CO₂, ale aj sulfán (H₂S), ktoré sa prirodzene uvoľňujú. Po kontrole, vyhodnotení všetkých bezpečnostných aspektov a vyriešení odvetrania bude odberné miesto opäť sprístupnené verejnosti, avšak „na vlastnú zodpovednosť,“ dodal Hatok.