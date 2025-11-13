Bizarný prípad z bratislavského hostela. Muž sa vlámal, kradol a uspokojoval sa nad spiacimi ženami

Muž najskôr poškodil vstupné dvere do hostela, kde z recepcie odcudzil notebook. Následne odišiel do jednej z izieb, kde spali dve ženy, nad jednou z nich začal onanovať. Druhá zo žien sa však zobudila, a keď chcel páchateľ utiecť, stihla ho odfotografovať. Podarilo sa mu utiecť na neznáme miesto, avšak polícia ho napokon zadržala v centre mesta. Škoda poškodením vstupných dverí i krádežou bola vyčíslená na 700 eur.
Polícia muža eskortovala na policajné oddelenie, čelí obvineniu z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody. Spracovaný bol návrh na podanie obžaloby.