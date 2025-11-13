Pravda Správy Domáce Bizarný prípad z bratislavského hostela. Muž sa vlámal, kradol a uspokojoval sa nad spiacimi ženami

Bizarný prípad z bratislavského hostela. Muž sa vlámal, kradol a uspokojoval sa nad spiacimi ženami

Obvineniu čelí 29-ročný Matúš M. z okresu Šaľa, ktorý začiatkom týždňa v noci v jednom z hostelov v Bratislave najprv ukradol notebook a následne onanoval v izbe, kde v tom čase spali dve ženy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

13.11.2025 18:03
debata
Zlodeja zachytila pri "nákupe" kamera
Video

Muž najskôr poškodil vstupné dvere do hostela, kde z recepcie odcudzil notebook. Následne odišiel do jednej z izieb, kde spali dve ženy, nad jednou z nich začal onanovať. Druhá zo žien sa však zobudila, a keď chcel páchateľ utiecť, stihla ho odfotografovať. Podarilo sa mu utiecť na neznáme miesto, avšak polícia ho napokon zadržala v centre mesta. Škoda poškodením vstupných dverí i krádežou bola vyčíslená na 700 eur.

Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj
polícia, hostel v Bratislave

Polícia muža eskortovala na policajné oddelenie, čelí obvineniu z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody. Spracovaný bol návrh na podanie obžaloby.

kradeze v obchodoch Place store Čítajte viac Zlodeji sa nám smejú do očí, polícia nič nezmôže. Niektorí sa vyhrážajú, že si nás počkajú, hovoria majitelia obchodu
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #hostel #Polícia Slovenskej republiky
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"