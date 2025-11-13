Tragická nehoda na trati Sabinov – Lipany. Hlásia obeť a dvoch zranených. Doprava stojí

TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Ako informuje na sociálnej sieti Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), v úseku Sabinov – Lipany je momentálne prerušená vlaková doprava.
Pri nehode zahynula jedna osoba z dodávky, jedna sa ťažko zranila a rovnako sa zranila jedna osoba z vlaku. V čase nehody bolo vo vlaku 75 cestujúcich. V dotknutom úseku je aktuálne zavedená náhradná autobusová doprava.
K zrážke došlo na železničnom priecestí v smere od Sabinova na Pečovskú Novú Ves na vedľajšej ceste. „27-ročný vodič dodávky, žiaľ, zraneniam na mieste podľahol,“ uviedla prešovská polícia na sociálnej sieti.
Polícia doplnila že, že rušňovodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Polícia nehodu dokumentuje.
Presná príčina a miera zavinenia nehody budú predmetom vyšetrovania, dodali policajti.