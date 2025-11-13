V odtajnených e-mailoch sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa objavilo meno bývalého slovenského ministra

Zatiaľ nie je priamo potvrdené, že maily písal samotný Lajčák, išli však s jeho ministerskou hlavičkou, upozornil portál TV Noviny.sk. Lajčák komunikáciu nepotvrdzuje.
Dokumenty, ktoré už mesiace rezonujú v USA, obsahujú aj údajné e-maily medzi Epsteinom a Lajčákom z roku 2018. V komunikácii, kde Epstein oslovuje Lajčáka familiárne ako „Miro“, sa diskutovalo aj o možnej spoločnej večeri. E-maily vznikli v čase, keď už o Epsteinovi bolo známe, že je to sexuálny predátor a mnoho vplyvných ľudí dávalo od neho ruky preč, píšu TV Noviny.sk.Čítajte viac „Trump strávil hodiny v mojom dome“. Demokrati zverejnili nové e-maily Epsteina, hovoria o škandále. Biely dom reagoval
Jedným z uvedených e-mailov je správa, v ktorej Epstein v marci 2018 poslal Lajčákovi odkaz na článok servera The Daily Beast o psychickom stave prezidenta Donalda Trumpa. Lajčák mu mal odpovedať, že o tejto téme „už v ten deň počul dosť“, na čo Epstein reagoval súhlasne. Zo zverejnených dokumentov údajne vyplýva, že komunikácia prebiehala z Lajčákovej ministerskej adresy.
Bannon opisoval Lajčáka ako možného lídra „európskeho projektu“
Meno slovenského diplomata sa objavilo aj v e-maile od Trumpovho bývalého poradcu Steva Bannona, ktorý v roku 2017 pôsobil ako hlavný strategický poradca prezidenta. Podľa dokumentov Bannon označil Lajčáka za „predsedu OSN“, ktorý by mohol viesť „európsky projekt“, ak by to Epsteinovi vyhovovalo.
V tom období bolo meno Miroslava Lajčáka spájané s vrcholnými funkciami v OSN – v roku 2016 bol medzi kandidátmi na generálneho tajomníka a v roku 2017 sa stal predsedom Valného zhromaždenia OSN, čo je druhá najvyššia funkcia v organizácii.Čítajte viac Fico bude mať nového poradcu. Stane sa ním exminister zahraničných vecí Lajčák
Epstein a jeho vplyvná sieť kontaktov
Jeffrey Epstein bol kontroverzný podnikateľ spájaný s najvyššími kruhmi americkej politiky a biznisu. V dokumentoch sa spomínajú viaceré známe osobnosti, ako Elon Musk, Bill Clinton či Donald Trump.
Epstein čelil obvineniam zo zneužívania maloletých dievčat. Nikdy za to nebol odsúdený, pretože vo väzbe spáchal samovraždu. Predtým však bol odsúdený za navádzanie mladistvej osoby na prostitúciu.
Komisia americkej Snemovne reprezentantov v stredu večer zverejnila tisíce e-mailov z jeho schránky.
Samotný Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, čo bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých osôb na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.